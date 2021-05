Zeugen gesucht

Bad Mergentheim. Im Lauf der vergangenen eineinhalb Wochen wurde ein VW Passat auf einem Bad Mergentheimer Parkplatz von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Wagen stand seit dem 24. April auf dem oberen Parkplatz in der Lothar-Daiker-Straße. Als die Besitzerin am Dienstag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Schäden am Schweller und an der linken hinteren Türe. Vermutlich war der Fahrer eines gegenüber geparkten Fahrzeugs beim Rückwärtsausparken gegen den grauen Passat gestoßen. Anstatt den Unfall bei der Polizei oder beim Fahrzeughalter zu melden, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 entgegen.

