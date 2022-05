Zeitarbeit in der Region: Rennen um Arbeitskräfte läuft jeden Tag

Dr. Ralf Eisenbeiß, Pressesprecher der Franz & Wach Personalservice GmbH, gibt einen Einblick in die aktuelle Situation der Branche: „Die Stimmung ist positiv und wir rechnen damit, dass der Markt für Zeitarbeit in 2022 insgesamt wieder wächst. Die Zahl der Zeitarbeitnehmer steigt bundesweit seit Monaten an, wenngleich mit geringen Zuwächsen. Die Firmen schreien regelrecht nach Personal.

...