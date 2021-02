Über vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg engagieren sich laut Statistik freiwillig. Damit setzt sich mehr als jeder Dritte im Südwesten ehrenamtlich ein. Das Ehrenamt stellt also einen unverzichtbaren Teil der Bürgergesellschaft dar.

In Bad Mergentheim soll es künftig eine personalisierte Ehrenamtskarte geben, um stark engagierten Personen damit ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen geldwerte Vergünstigungen zu ermöglichen. Doch ist das der richtige Weg?

Kostenlos den Stadtbus benutzen, eine Kulturveranstaltung umsonst besuchen oder ein Rabatt bei der Stadtbücherei oder an der „Solymar“-Kasse sind in der Überlegung. Doch wie viel Geld wird dafür nachher im städtischen Topf sein? Wer erhält diese Ehrenamtskarte? Wie oft darf sie genutzt werden? Ist sie zeitlich begrenzt? Wie groß ist das Kontingent für all die fleißigen Vereine und Organisationen in der Stadt? Viele offene Fragen. Und da sind noch viel mehr: Wer kontrolliert die Ausgabe der Karten? Sind interne Verrechnungen für genutzte Leistungen zwischen Stadt und „Solymar“ oder anderen Anbietern nötig?

Der Grundgedanke stimmt: Ehrenamtliches Engagement braucht Aufmerksamkeit, Wertschätzung – ja, Zuspruch. Doch ginge es nicht auch anders? Zum Beispiel, indem die Stadträte sich absprechen, aufteilen und jährlich alle Vereine, Organisationen und Gruppen im Stadtgebiet aufgesucht werden, um ihnen einen Abend lang zuzuhören. Das wird erfreulicherweise schon vielfach gemacht – aber eben nicht koordiniert und umfassend.

Hilfestellungen sollten Auge in Auge konkret angeboten und angesprochene Probleme, Sorgen und Nöte der Stadtverwaltung weitergemeldet werden. Worte des Dankes und Zeit zum Zuhören gebühren den fleißigen Ehrenamtlern. Und wenn dann auch noch persönlich ein paar „Solymar“-Gutscheine oder Freikarten fürs Konzert für herausragenden Einsatz an Einzelne übergeben werden, dann spricht da wirklich gar nichts dagegen. . .