Zehn neue, komfortable Bogenradständer stehen bereit

Bad Mergentheim. Im historischen Ambiente des Residenzschlosses Mergentheim sind sie ein minimalistisch-moderner und ästhetischer Anblick: Im Inneren Schlosshof stehen für Gäste zehn neue, komfortable Bogenradständer bereit, die das Monument mit dem E-Bike oder Fahrrad anfahren. Das Residenzschloss liegt gleich an mehreren ausgezeichneten Radwegen und ist ein beliebtes Ziel für Tagestouren. Mit dem landesweiten Projekt „Fahrradfreundliche Monumente“ bauen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Infrastruktur und Angebote für Radfahrerinnen und Radfahrer aus. „Wir wollen nicht nur den Service für unsere Gäste verbessern, sondern gleichzeitig das Thema nachhaltige Mobilität in den Vordergrund stellen“, erklärt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Das landesweite Projekt „Fahrradfreundlichkeit“ umfasst dabei mehrere einzelne Aspekte: Schritt für Schritt werden die Monumente, die die Staatlichen Schlösser und Gärten verwalten, mit Schließfächern, Akkuladestationen und Radparkplätzen ausgestattet. Neue Fahrradwege sollen erschlossen und die Anbindung an das vorhandene Radwegenetz verbessert werden. Auf dem Bild sind (von links) Torsten Hutterer, Michaela Ullrich, Frank Berkenhoff und Monika Menth zu sehen. Bild: SSG

