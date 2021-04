Bad Mergentheim. Auf dem Bad Mergentheimer Gänsmarkt ist mit der „Kukuk-Box“ die erste vorübergehende Attraktion fürs Sommer-Halbjahr aufgebaut worden. Es handelt sich um einen so genannten „Popup-Spielplatz“, der zum Klettern, Rutschen und Entdecken einlädt – und auch einige Sitzgelegenheiten bereithält.

Die Aktion hat einen zweifachen Hintergrund: Zum einen gab es schon lange immer wieder die Anregung von Familien, dass es gerade im Innenstadtbereich Bad Mergentheims an Spielmöglichkeiten fehle. Zum anderen soll der weiterhin autofreie Gänsmarkt als Provisorium im Sommer noch einmal ein „neues Gesicht“ bekommen.

Hier ist die gemietete Kukuk-Box der erste Baustein, weitere werden folgen.

Der Popup-Spielplatz auf dem Gänsmarkt erfreute sich nach Mitteilung der Stadtverwaltung „schon in den ersten Tagen großer Beliebtheit bei den Kleinen“ und soll so auch Eltern in den kommenden Monaten den Stadtbummel verschönern.

Die Stadtverwaltung Bad Mergentheim bittet in ihrer Presseerklärung darum, bei der Nutzung zu jeder Zeit die ausgehängten Verhaltensregeln zum Infektionsschutz zu beachten. stv