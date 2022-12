Würth IT spendet 2000 Euro

Bad Mergentheim. „Ein lokales Tierheim braucht lokale Unterstützung – gemeinsam für den Tierschutz im Main-Tauber-Kreis“ – mit diesem Slogan wirbt der Tierschutzverein Bad Mergentheim und Umgebung für seinen so dringend benötigten Tierheim-Neubau in Bad Mergentheim. Die Würth IT GmbH hat sich nun entschlossen, 2000 Euro für den so dringend benötigten Tierheim-Neubau zu spenden.

Trotz ihrer globalen Ausrichtung als IT-Dienstleister der Würth-Gruppe unterstützt die Würth IT GmbH aber am liebsten direkt vor Ort, wie Matthias Möhring, Leitung Vertrieb und Marketing, bei der Spendenübergabe im Tierheim berichtet. „Es ist uns als lokal ansässiges Unternehmen enorm wichtig, dass unsere Spenden direkt in der Region für eine gute Sache eingesetzt werden. Viele unserer Mitarbeitenden und Kunden haben selbst Tiere und wünschen sich in der näheren Umgebung eine Anlaufstelle in Sachen Tierschutz. Daher haben wir von der Würth IT GmbH für unsere Spende zugunsten des Tierheim-Neubaus entschieden.“ Und, so ist sich Matthias Möhring sicher, wenn alle im Main-Tauber-Kreis an einem Strang ziehen und so unterstützen, wie sie es eben können, dann wird das neue Tierheim definitiv Realität.

„Das ist enorm wichtig, denn für unsere Fellnasen ist unser kleines, baufälliges Tierheim oft buchstäblich die letzte Rettung. Sie haben ihre menschliche Familie verloren oder sind ausgesetzte Tiere, die Hilfe benötigen“, erklärt Stefanie Landwehr vom Vereinsvorstand. Und hier kommen die Unterstützer ins Spiel: „Jeder hilft so, wie er beziehungsweise sie kann.“

Landwehr bedankte sich bei Möhring mit den Worten: „Ihre Spende bringt uns unserem Ziel – einer neuen, tiergerechten Unterkunft für unsere Hunde, Katzen und kleinen Heimtiere wieder einen Schritt näher.“ jp