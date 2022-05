Wie C-Teile-Management in der Produktion und am Montageplatz der Zukunft aussehen kann, thematisiert die Würth Industrie Service vom 31. Mai bis 2. Juni auf dem Messestand H31 in Halle 1 bei der diesjährigen „Logimat“ in Stuttgart. Das Unternehmen zeigt damit die konkreten Potenziale der Digitalisierung und Automatisierung in der Produktions- und Betriebsmittelversorgung praxisnah

...