Würth Industrie Service plant Ausbau des Geschäfts in Polen

Bad Mergentheim. Der strategische Ausbau des Industriesektors in Polen ist Ziel von Würth Industrie Service in Bad Mergentheim, deshalb erfolgte eine Ausgliederung der heutigen Industriegesellschaft Würth Industrie Service Polska. Nun ist die Auslandsgesellschaft auch im operativen Geschäft selbstständig tätig. Ursprünglich als Betriebsstätte der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, erkannte man das Potenzial zur Verstärkung am polnischen Markt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Erfolgsgeschichte der Würth Industrie Service beginnt mit der Ausgründung der Division Industrie innerhalb der Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau zum eigenständigen Tochterunternehmen im Industriepark Würth in Bad Mergentheim. Mit aktuell über 1700 Mitarbeitenden hat sich das Unternehmen auf den C-Teile-Bedarf von produzierenden Industriekunden fokussiert und kümmert sich um die gesamtheitliche Betreuung von über insgesamt 20 000 Kunden. wis