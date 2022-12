Würth Industrie Service GmbH startet Spendentour

Bad Mergentheim. Im Rahmen der zur Tradition gewordenen Spendentour unterstützt die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG gemeinnützige Organisationen aus der Region und sorgt damit bereits vor Heiligabend für eine erste Bescherung.

In diesem Jahr werden in Summe 4000 Euro gespendet, jeweils 2000 Euro an den Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim sowie 2000 Euro an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg.

Der Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim ermöglicht es, dass medizintechnische Geräte sowie therapeutische sowie pflegerische Dienstleistungen weiterhin finanziert werden können. Ebenfalls fördert der Verein den Ausbau der Palliativ-Station, veranstaltet Benefizkonzerte und unterstützt diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Die Spende findet unter anderem Verwendung, um den Besuch der Klinikclowns auf der Kinder- und Jugendstation regelmäßig zu ermöglichen. Des Weiteren fließt ein Teil der Spende in die Finanzierung des Kindersommerferienprogramms für die Kinder der Mitarbeitenden, um auch in Sachen Kinderbetreuung bestmöglich zu unterstützen.