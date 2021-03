Bad Mergentheim. In über 150 Ländern wird am Freitag, 5. März, der Weltgebetstag der Frauen gefeiert.

„Worauf bauen wir?“ Zu dieser Frage laden die Organisationen verschiedener christlicher Konfessionen in Deutschland rund um den Weltgebetstag zu ökumenischen Gebeten ein. Den Gottesdiensttext haben Frauen aus dem Pazifikstaat Vanuatu verfasst.

In Bad Mergentheim findet dieser ökumenische Gottesdienst am Freitag, 5. März, um 17 Uhr in der Marienkirche statt. Unter dem stets gleichbleibenden Motto „Informiert beten – betend handeln“ machen die Frauen Vanuatus auf Probleme aufmerksam, mit denen sie täglich zu kämpfen haben. Dazu gehören nicht nur die Folgen von Naturkatastrophen und Klimawandel, sondern auch patriarchale Strukturen, die Gewalt an Frauen fördern.