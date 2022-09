Er war von 1965 bis 1971 der letzte Bürgermeister des ehemals selbstständigen Bad Mergentheimer Ortsteils Löffelstelzen: Wolfgang Korb, der die Unterschrift unter den Eingemeindungsvertrag leistete, ist gestorben.

Geboren wurden Korb 1940 in Trier, wuchs u.a. in Heilbronn auf und wurde dort zum Verwaltungsfachmann ausgebildet. 1965 bewarb er sich um die freie Bürgermeisterstelle in

...