Woche der Freundschaft in Edelfingen

Edelfingen. Einen 29-köpfige Delegation aus der Partnergemeinde Sainte-Marie-du-Mont war eine Woche lang in Edelfingen zu Besuch (wir berichteten). Einhellige Meinung sowohl der Gäste als auch der Gastgeber war, dass sie eine wunderbare Zeit miteinander erlebt haben, die ganz im Sinne der bislang 59-jährigen „Jumelage“ (Partnerschaft) verlaufen sei und diese noch weiter vertieft habe.

Die Partnerschaftskomitees beider Gemeinden waren deshalb der Auffassung, dass man nicht wieder nach dem bisherigen Rhythmus der gegenseitigen Besuche zwei Jahre bis zum nächsten Wiedersehen warten sollte. Man vereinbarte schon für das nächste Jahr den Gegenbesuch der Edelfinger in Frankreich, wie der Sprecher des hiesigen Partnerschaftskomitees, Patrick Kress, bei der Verabschiedung der französischen Gäste am Freitagabend in der Turn- und Festhalle bekannt gab.

Es war ein ausgefülltes Programm, das die Edelfinger ihren Besucherinnen und Besuchern geboten haben.

So wurde der Neu- und Erweiterungsbau von Grundschule und Kindergarten besichtigt, am Igersheimer Gassenfest teilgenommen und Ausflüge nach Dinkelsbühl und Würzburg, dort mit Schifffahrt nach Veitshöchheim, unternommen. Weiter haben Deutsche und Franzosen gemeinsam die Greifvogelwarte auf Burg Guttenberg besucht und sind in die Unterwelt der Eberstädter Tropfsteinhöhle eingetaucht. Außerdem wurden das Naturwärmekraftwerk und der Wildpark besichtigt. Besonderen Anklang fand ein geselliger Abend in der Geinhartshütte. Patrick Kress und Florence Neel, Präsidentin des Partnerschaftskomitees in Sainte-Marie-du-Mont, stellten dabei einmütig fest, dass diese gemeinsame Woche die Freundschaft beider Gemeinden weiter vertieft und gefestigt habe. Auch Ortsvorsteher Detlef Heidloff lobte den reibungslosen Verlauf der Besuchswoche, die sehr viel zum gegenseitigen Verständnis und zur Vertiefung der Partnerschaft beigetragen habe. Er würdigte alle Gastfamilien und Helfer, die dazu mitgeholfen haben, dieses Treffen zu einem Erfolg zu machen. Auch der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat galt sein Dank für die finanzielle Unterstützung.

Nachdem Klaus-Dieter Brunotte vom Bad Mergentheimer Partnerschaftskomitee ebenfalls das Edelfinger Treffen gelobt und den Komitee-Sprechern ein kleines Präsent überreicht hatte, lud Heidloff die französischen Gäste und ihre Gastfamilien noch zu einem gemeinschaftlichen Abendessen ein.

So gestärkt, konnten die Besucher aus der Normandie, nachdem die eine oder andere Abschiedsträne verdrückt war, am Abend die über 1000 Kilometer lange Heimfahrt antreten. WM