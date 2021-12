Witterung bescherte ungewöhnliches Pilzjahr im Taubergrund

Bad Mergentheim. Auf ein ungewöhnliches Pilzjahr blicken die Pilzexperten der Naturschutzgruppe Taubergrund zurück. Im feuchten Sommer 2021 waren auch im Taubergrund Steinpilze und ungewöhnlich viele Pfifferlinge zu finden. Dann kam der trockene September und Schluss war es mit frischen Pilzgerichten. Der Spätherbst brachte dann wieder Pilze wie die beeindruckenden Hexenringe mit dem Mönchskopf hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leider mussten auch geplante Pilzführungen mangels gesuchter Objekte abgesagt werden. Der „Vorteil des Nachteils“ war, dass dieses Jahr keine Pilzvergiftungen auftraten. Auch waren weniger Pilzberatungen gefragt. Glücklicherweise gibt es im Altkreis Mergentheim fünf Pilzsachverständige der Naturschutzgruppe, die ehrenamtlich dem Pilzsammler und den Giftzentralen bei Fragen zur Seite stehen.

Kontakt zur Wissenschaft

Außer in Coronazeiten trifft sich der Arbeitskreis Pilzkunde regelmäßig einmal im Monat unter der Leitung von Klaus Neeser. Wichtig für Mitglieder sind regelmäßige überregionale Fortbildungen und der Kontakt zur Wissenschaft.

Infobox Mehr zum Thema: FN Newsletter Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Monika Schmid und Klaus Neeser nahmen an der Tagung anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) in Blaubeuren teil. Als Pilzsachverständige sind sie seit rund vier Jahrzehnten diesem Dachverband der deutschen Mykologen angeschlossen und ihm eng verbunden. Erstaunlich war es, zu erleben, wie viele Menschen sich an die Dreiländertagung der DGfM im Jahre 1996 in Bad Mergentheim bestens erinnerten, auf der damals auch das 75-jährige Bestehen des weltweit beachteten Vereins begangen wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pilz des Jahres 2022

Auf der Tagung erfuhren die Bad Mergentheimer Pilzsachverständgen interessante Neuigkeiten. So beschäftigte sich etwa Dr. Vera Meyer von der Technischen Universität Berlin mit dem Themenbereich der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft der Pilze.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Programm „Maschinenringe für Naturschutzverbände” Naturschutzgruppe Taubergrund erhält Förderung von 3 200 Euro Mehr erfahren

Sie zeigte auf, wie eng Pilze mit unserem Leben verzahnt sind, etwa Wasch- und Düngemitteln, bei der Nahrung, in der Medizin und neuerdings auch in der Baubranche. Ebenso erweisen sich Pilze als alternative Rohstoffe, aus denen Leder, Möbel, Verpackungsmaterial, Textilien und einiges mehr umweltverträglich hergestellt werden können.

Auch die Ver- und Entsorgungsindustrie beschäftigt sich mit Pilzen, da diese z. B. chemische, teils sehr problematische Giftstoffe abbauen können. Dr. Meyer sagt voraus, dass Pilze an bedeutenden Technologien und Entdeckungen der Zukunft beteiligt sein werden. Ein erwarteter Höhepunkt der Tagung war die Bekanntgabe des Pilzes des Jahres 2022. Eine Jury der DGfM erwählte in diesem Jubiläumsjahr, wie könnte es anders sein, den wunderschönen, doch giftigen Fliegenpilz. Fast jedem Kind schon aus Märchenbüchern und weithin als Glückspilz bekannt, sorgt er für eine breiten Wiedererkennungswert in der Gesellschaft und regt vielleicht an, sich mit Pilzen auseinanderzusetzen. TZe