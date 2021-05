Wirte im Neckar-Odenwald-Kreis müssen warten

Odenwald-Tauber. Die Infektionszahlen im Neckar-Odenwald-Kreis sind noch zu hoch, um von den neuesten Öffnungsschritten der baden-württembergischen Landesregierung in der Corona-Krise profitieren zu können. Unsere Redaktion sprach auch mit Paul Berberich aus Walldürn, dem Dehoga-Kreisvorsitzenden Neckar-Odenwald, über die derzeitige Lage.

AdUnit urban-intext1

„Unser Landkreis ist leider noch weit von einer Öffnung der Gastronomie entfernt. Bei meinen Kollegen im Main-Tauber-Kreis sieht das glücklicherweise ganz anders aus“, so Berberich. Eine Öffnung der Gastronomie und Hotellerie im Neckar-Odenwald-Kreis sei „vor Pfingsten praktisch alleine vom Zeitlauf her bereits völlig ausgeschlossen“, meint Berberich, denn erste Lockerungen sind laut Corona-Verordnung erst bei einer 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 möglich. Im Neckar-Odenwald sei man aber bestens gerüstet, wenn es wieder losgehen dürfe, so der Dehoga-Kreisvorsitzende.

Ob im Falle einer Öffnung auch alle vom Land gemachten Vorschriften einhaltbar seien, wollte die Redaktion noch von Paul Berberich wissen. „Wir halten uns jedenfalls an die Vorgaben“, betont der Dehoga-Vertreter, meint aber auch, dass seine Kollegen und er nicht eine „Art Polizei“ seien, die die Kontrolle von Fehlverhalten übernehmen. „Wir werden nur eines tun: Gäste, die sich nicht an die Regeln halten wieder wegschicken“, wird Berberich deutlich.

Weiter teilt er noch mit: „Die Freude über ein Ende des Lockdowns überwiegt in jedem Fall trotz aller Probleme und Unwägbarkeiten. Nach insgesamt zehn Monaten geschlossenen Betrieben – das ist fast ein ganzes Jahr – wollen wir alle endlich wieder arbeiten.

AdUnit urban-intext2

Die Gastronomie ist unser Leben und unsere Leidenschaft. Wir vermissen unsere Gäste, das Publikum, die Unterhaltung. Im Übrigen geht dem einen oder anderen Wirt, Barbesitzer und Hotelier finanziell die Puste aus, trotz vieler Unterstützungsgelder und Rettungshilfen. Es ist auch hier bei Weitem noch nicht alles wie versprochen bei den Gastronomiebetrieben angekommen“, beklagt Berberich diese unbefriedigende Situation. sabix