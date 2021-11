„Wir wollen Klarheit vom Regierungspräsidium haben“

Bad Mergentheim. Die CDU-Fraktion brachte einen Antrag im Gemeinderat ein, der die technischen Probleme beim veralteten, städtischen Verkehrsrechner und die Folgen für die Ampelsteuerung aufgreift und sich mit dem Verkehrsknoten B 19/B 290 beschäftigt. Einstimmig wurde am Ende festgelegt, dass die Stadt Lösungsvorschläge in Sachen Rechner vorlegen soll und Vertreter des Regierungspräsidiums zu einer Ratssitzung eingeladen werden.

„Wir wollen Klarheit vom Regierungspräsidium Stuttgart zur Zukunft des Knotens B 19/B 290 haben“, brachte Fraktionschef Andreas Lehr die Haltung seiner CDU auf den Punkt. Die Kreuzung an der Esso-Tankstelle am Stadtrand sei immer noch ein Provisorium, auch wenn jetzt der Straßenbelag und die Ampeln neu seien. SPD-Stadtrat Klaus-Dieter Brunotte begrüßte die Idee, die RP-Vertreter direkt im Rat zu befragen und Oberbürgermeister Udo Glatthaar sagte, dass die Stadt noch auf die abschließenden Untersuchungen und Neuberechnungen für den Knoten warte und dann ein Termin sinnvoll sei. Auch die Verwaltung wolle eine dauerhafte Lösung in diesem Bereich. Stefan Dietz (Freie Wähler) regte an, auch Verkehrsprofis aus der Region einzubeziehen und die Meinung von Speditionsunternehmen sowie Fahrschulen einzuholen, wenn es um die langfristige Gestaltung des Knotens gehe.

Birgit Teufel (CDU) schaudert es schon, wenn sie nur an die Baustelle denkt, die zum Umbau des Knotens auf mehr Fahrspuren oder für einen großen Kreisverkehr nötig wird. Ende Oktober und Anfang November habe man die Auswirkungen der Umleitung (weil ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht wurde) sehen können. „Neunkirchen, Althausen und Lustbronn waren völlig überlastet“, so Teufel: „Es war hier eine einzige Blechlawine unterwegs.“ Dann habe das RP auch noch die B 292 bei Sachsenflur dicht gemacht und das Chaos in der Region sei perfekt gewesen. Das dürfe nicht sein. Sie verlangte nächstes Mal bessere Konzepte.

Zum Verkehrsrechner merkte Thomas Tuschhoff (Grüne) noch an, dass dieser „kaputt“ sei und es deshalb kaum noch Steuerungsmöglichkeiten gebe. Auch er erwarte hier einen Lösungsvorschlag der Verwaltung.

Beschlossen wurde, dass die Stadt mit dem RP „einen abschließenden Zeitplan für die Beseitigung des Provisoriums an der Kreuzung B 19/B 290“ abstimmt. Im Nachgang zur Erstellung des Verkehrsmodells und auf Grundlage der Ergebnisse, soll zudem eine Optimierung der Verkehrsflüsse durch den Verkehrsrechner vorgenommen werden.