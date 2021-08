„Wir dürfen die Bevölkerung nicht überfordern“

Bad Mergentheim. Die Themen E-Mobilität, Klimaschutz und nachhaltiges Wachstum standen im Mittelpunkt eines Gesprächsforums mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Klimaexperten Andreas Jung, MdB Nina Warken sowie ausgewählten Vertretern unter anderem der Wirtschaft, des Energiewesens und der Landwirtschaft im AMT-Autohaus Mittleres Taubertal in Bad Mergentheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Elektromobilität sind für uns und die Automobilbranche aktueller denn je“, betonte Nina Warken in einem einleitenden Statement. „Mit der Politik der Union ist und bleibt Deutschland auf dem richtigen Weg, zum ersten klimaneutralen Industrieland der Welt im Jahr 2045 zu werden. Es ist das Anliegen unserer Politikergeneration, die Erde und ihre natürlichen Ressourcen für unsere Kinder und Enkelkinder zu bewahren und zu schützen“, meinte die CDU-Bundestagsabgeordnete. Ein wichtiges Etappenziel zur Klimaneutralität sei 2020 sogar übertroffen worden: Eine Reduktion des Treibhausgasausstoßes um 41 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990, während nach dem Pariser Klimaabkommen 40 Prozent gefordert waren.

„Dieses einmalig ehrgeizige Ziel der Klimaneutralität bis 2045 kann nur durch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz erreicht werden. Verbote, die Wirtschaft überfordernde Reglementierungen und einseitige steuerliche Mehrbelastungen werden nicht hilfreich sein“, sagten Nina Warken und Andreas Jung unisono. Es dürfe ebenfalls keine Überforderung der Bürger geben, da sonst die Gefahr bestehe, dass der Klimaschutz für die Bevölkerung als Bedrohung ihres Lebensstandards angesehen werde.

Kein Zweifel am Klimawandel

„Es gibt keinen Zweifel, der Klimawandel findet statt, und es gibt kein Vertun, wir müssen handeln“, bekräftigte der aus Konstanz stammende Jurist Jung. „Wir müssen die Bürger auf diesem Weg zur Klimaneutralität mitnehmen und ihnen auch sagen, dass es ohne Anstrengungen eines jeden Einzelnen jedoch nicht gehen werde, aber wir dürfen die Bevölkerung nicht überfordern, sonst werden wir keine Akzeptanz erreichen“. Das Finden und die Entwicklung technologischer Innovationen und Lösungen bezeichnete er einerseits als enorme Herausforderung sowie andererseits als große Chance für die Wirtschaft und mittelständische Unternehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wirtschaft fördern, Mobilität erhalten, Akzeptanz schaffen“ nannte Jung nach den Klimaschutzzielen drei wesentliche Stichworte der Nachhaltigkeit, die neben Ökologie gleichsam wirtschaftliche sowie soziale und soziologische Aspekte beinhalte. Auf dem Energiesektor setze die Union im Wesentlichen auf Erneuerbare Energien in Form von vor allem Fotovoltaik und Windkraft sowie in geringem Maße auf Energiegewinnung aus Biomasse. Speziell bei der Sonnenenergie könne noch viel mehr passieren und seien große Potenziale vorhanden wie etwa auf Dachflächen.

„Wir haben die Idee, durch entsprechende Marktwirtschaft diesbezüglich einen Boom auszulösen“, berichtete der CDU-Klimaexperte. Noch gebe es allerdings Belastungen, Hürden und Hindernisse, die bislang entgegenstünden. Fiskalische Reduktionen und Vorteile wie zum Beispiel Senkung der Gewerbesteuer bei Solaranlagen wären eine gute Investition in die Zukunft, zeigte sich Jung überzeugt. „Wir werden zukünftig nicht weniger, sondern vor allem aufgrund der steigenden E-Mobilität mehr Strom als gegenwärtig benötigen, zudem auch für die Wasserstofftechnologien“, prognostizierte er.

In einer ausführlichen Gesprächs- und Diskussionsrunde mit den geladenen Gästen plädierte Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken, für die Schaffung von Rahmenbedingungen durch die Politik, damit Grundstücke für die Infrastrukturen zur Erzeugung regenerativer Energien in öffentlicher anstelle privater Hand seien. Dies würde die Akzeptanz für Windkraft- und Solaranlagen erheblich erhöhen, wenn die Bürgerschaft wisse, dass die Erträge in den nächsten 20 bis 30 Jahren in die öffentliche Hand gelangen würden. „Wir müssen schneller und effizienter, aber auch sensibel Planungen voranbringen, denn die Planungsprozesse dauern derzeit noch viel zu lange“, hob Jung hervor. Dies gelte für alle Bereiche wie beispielsweise Anlagen für erneuerbare Energien oder der Ausbau von Bahntrassen.

„Wir haben viel in den Aufbau digitaler Infrastrukturen an den Schulen investiert“, nahm Nina Warken zum Thema Bildung Stellung. Wichtig sei jedoch das Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen zum Beispiel beim Aufbau von ‚Know how, denn es genüge nicht, „einfach nur Computer hinzustellen“. Bildung solle weiterhin primär Ländersache bleiben, jedoch müsse wie etwa beim Katastrophen- und Zivilschutz auch in diesem Bereich stärker zentral gebündelt werden. pdw

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3