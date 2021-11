Winzerkapelle Klepsau ist zu Gast

Bad Mergentheim. Die Winzerkapelle Klepsau spielt ein Promenadenkonzert am Sonntag, 14. November, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark Bad Mergentheim. Die Klepsauer haben ein bunt gemischtes Musikprogramm mit traditioneller Blasmusik, auch mit Gesang begleitete Stücke, Schlager und Evergreens bis hin zur konzertanten und modernen Unterhaltungsmusik zu bieten. Karten sind aufgrund von Corona nur im Vorverkauf zu einem Hygienebeitrag von einem Euro erhältlich unter www.kurpark.reservix.de und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965225, und der Tourist Information Marktplatz 1, Telefon 07931 574820.

