Winzerkapelle Beckstein gastiert

Bad Mergentheim. Die Winzerkapelle Beckstein spielt am Sonntag, 30. Januar, um 10.30 Uhr im Kurhaus-Kursaal ein Promenadenkonzert. Sie verwandeln die Musikstücke in einen ganz besonderen Klang, nämlich den „Becksteiner Sound“ in 100 Prozent Blasmusik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Herz schlägt für die böhmische, mährische und bayerische Musik. Diese Musik lebt. Sie pulsiert in atemberaubenden sechzehntel Bewegungen genauso, wie in wunderbar langsamen und einfühlsamen Melodien, die einfach ans Herz gehen.

Karten nur im Vorverkauf

Karten sind aufgrund von Corona nur im Vorverkauf zu einem Hygienebeitrag erhältlich unter www.kurpark.reservix.de. und an vielen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, GästeService im Haus des Gastes im Kurpark unter Telefon 07931/965225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle im Kurpark, Touristinformation, Marktplatz 1 unter Telefon 07931/574820.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Aktuell gilt die 2Gplus Regel und das Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Veranstaltung. Es wird empfohlen, sich zuvor über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2