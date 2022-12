Winter endet bald

Es geht in ein oft schönes Winterwochenende, an dem die Sonne mit Schneeflächen und zumindest teilweise blauem Himmel herrliche Kontraste zaubert. Winter fürs Fotoalbum sozusagen, und wer weiß wann es wieder so hübsch aussieht. Zu Wochenbeginn dreht sich die Lage nämlich geradezu drastisch: Mit Eisregen am Montag kommt deutlich wärmere Luft.

Diese pflügt wie eine Schneefräse durch die Wetterküche, und bei örtlich bis über 10 Grad riecht es kurz vor Weihnachten plötzlich wieder nach Frühling. Vor allem heute kann sich an der Tauber länger Nebel oder Hochnebel halten. Abseits davon, und nach Nebelauflösung, scheint die Sonne bei meist -5 Grad in Rinderfeld, bis -2 in Edelfingen. In der Nacht bei länger klarem Himmel bis unter -10 Grad.

Am Sonntag scheint nach häufig zügiger Nebelauflösung die Sonne, nachmittags und abends kommen mehr Schleierwolken auf. Dazu -4 Grad in Oberstetten, bis -1 in Lauda. In der Nacht zu Montag und am Montagmorgen kann Regen bei Frost zu gefährlichem Glatteis führen!

Am Montag regnet es mitunter, anfangs örtlich noch mit prekärem Glatteis, im Tagesverlauf taut es aber. Am Dienstag zeigt sich zeitweise sogar die Sonne bei 7 bis 12 Grad. Mittwoch und Donnerstag wird es kurz kälter mit Regen- und Schneeregenschauern, danach scheinen sich die Temperaturen an den Weihnachtstagen eher wieder auf die 10 Grad- Marke zu oder sogar darüber hinaus zu bewegen. Und selbst wenn es bei der Abkühlung ab der Wochenmitte bleibt, herrscht eher nasskalt-grünes als winterliches Wetter vor. Andreas Neumaier