Wiedersehen mit Familie ermöglichen

Bad Mergentheim. Die Bad Mergentheimer Amnesty-Gruppe erreichte in diesen Tagen eine Bitte von der für den Iran zuständigen Arbeitsgruppe um Unterstützung: Narges Mohammadi, die iranische Menschenrechtlerin, die von der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim zwei Jahre lang betreut und im Oktober 2020 vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, benötigt erneut internationale Aufmerksamkeit und Hilfe.

In einer kürzlich erfolgten Video-Botschaft sprach Narges Mohammad ihren großen Dank aus für die Unterstützung durch Amnesty, informierte aber auch über die Gefahr erneut verhaftet zu werden: Sie hatte während ihrer Haftzeit über die menschenrechtswidrigen Bedingen für weibliche Gefangene informiert und dagegen protestiert. Im Augenblick bemüht sie sich um ein Wiedersehen mit ihrem Mann und ihren Kindern, die in Frankreich leben. Das wird ihr bisher verweigert. Nun bittet Amnesty Bad Mergentheim um Unterstützung. Auf der Homepage der Gruppe (www.badmergentheim.amnesty-international.de) kann ein Appellbrief an den iranischen Justizminister heruntergeladen werden, in dem vor allem gefordert wird, Mohammadi das Wiedersehen mit ihrer Familie zu ermöglichen.