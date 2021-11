Wiederhören bei Glenn Millers Hits

Bad Mergentheim. Das lizenzierte Glenn Miller Orchestra für Europa hat mehrere Anlässe um auf große Jubiläumstour zu gehen. Wil Salden und seine Musiker feiern das 35-jährige Bestehen des Orchesters. In dieser Zeit fanden 5000 Konzerte statt. Ein weiteres Jubiläum: Wil Salden feierte im Juni 2020 seinen 70. Geburtstag.

Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung. Das Orchestra und die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“ bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der 30er und 40er Jahre, wenn Titel wie: Moonlight Serenade, In The Mood, American Patrol, A String of Pearls, Little Brown Jug und mehr erklingen.

Einen Auftritt hat das Orchester am Montag, 1. August 2022 um 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim. Karten gibt es bereits jetzt beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, 0 79 31 / 96 52 25. Gläserausgabe bei der Wandelhalle, Tourist-Information 0 79 31 / 57 48 20. pm