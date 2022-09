Wieder Nachtbummel mit Airlights an diesem Freitag

Bad Mergentheim. Kommen, entdecken, probieren und genießen: An diesem Freitag, 9. September, findet der nächste Nachtbummel statt. Die Innenstadt wird an diesem Abend zur Einkaufsmeile für ein entspanntes und stressfreies Shopping – bis Mitternacht. Neben dem vielfältigen Shopping-Angebot werden kulinarische Highlights von regionalen Gastgebern, erlesene Biere, Wein- und Sektspezialitäten, spritzige Cocktails, Aperitifs sowie Soft-Drinks und Limonaden angeboten. Noch exklusiver wird der Nachtbummel durch die einmalige Beleuchtung der Innenstadt: Passend zur Abenddämmerung werden die Straßen und Geschäfte in eine faszinierende Farb-Illumination getaucht. Damit bekommt die Einkaufsnacht – inzwischen ein Klassiker im Veranstaltungskalender der Kurstadt – eine einzigartige Atmosphäre. Die Airlight-Raumlichtobjekte sorgen für unvergessliche Eindrücke und bieten tolle Fotomotive. Der Infoflyer mit Übersichtsplan und Gastro-Angebot ist in den Geschäften ausgelegt und unter www.bad-mergentheim.de verfügbar. stv/Bild: FN-Archiv

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1