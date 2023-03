Wieder Modelleisenbahn-Luft schnuppern

Bad Mergentheim. Fünf Jahre mussten Modellbahn-Fans warten, dannkonnte der Modelleisenbahnclub Bad Mergentheim wieder seine große H0-Anlage präsentieren. Bei der Ausstellung im Januar war das Publikumsinteresse riesig, zeitweise standen die Besucher dicht gedrängt rund um die große H0-Anlage. Grund genug für die Club-Verantwortlichen, den zahlreichen Fans aus Bad Mergentheim und Umgebung nochmals einen Termin zur Besichtigung anzubieten.

Am Sonntag, 12. März, besteht von 10.30 bis 17.30 Uhr erneut die Gelegenheit, im Clubraum im Keller des Berufsschulzentrums Modelleisenbahn-Luft zu schnuppern. In der Aula werden die Gäste zudem von 13.30 bis 17.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie kalten Getränken bewirtet. Treffpunkt ist der Haupteingang des Berufsschulzentrums in der Seegartenstraße 16.