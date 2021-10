Wieder Kultur im Kulturforum

Bad Mergentheim. Wie geht es weiter mit dem städtischen Corona-Schnelltestzentrum im Kulturforum am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz? Dazu hakte die Redaktion bei der Stadtverwaltung nach, weil die Zeit der kostenfreien Tests ja bekanntlich am 11. Oktober endete und vielerorts die Nachfrage seither gesunken ist.

Wurde das Schnelltestzentrum zunächst vom DRK-Ortsverein Bad Mergentheim betrieben, so übernahm im Juni ein externer Dienstleister die Arbeit vor Ort. Aktuell ist das Schnelltestzentrum im Kulturforum täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Carsten Müller, Pressesprecher der Stadt, teilt nun mit: „Bei der Bürgerschaft, bei Hotellerie, Gastronomie und weiteren Dienstleistern kam dieses Angebot bislang sehr gut an. Auch nach dem Ende der generell kostenfreien Bürgertests am 11. Oktober hat die Einrichtung weiter in vollem Umfang geöffnet. Wer nicht berechtigt ist, einen kostenfreien Test zu erhalten, zahlt seitdem 15 Euro. Aktuell finden etwa 50 Testungen pro Werktag und etwa 100 Testungen an Samstagen und Sonntagen statt.“

Die Stadt möchte nun laut Müller das Angebot auch im November weiterführen – „aufgrund der anhaltenden Nachfrage wie auch mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen“.

Voraussichtlich ab der zweiten November-Woche werde das Testzentrum aber in einen bis dahin aufgestellten Container-Raum im Innenhof des Kulturforums umziehen. Betreiber bleibe Siga Distribution.

„Mit dieser Lösung erhalten wir einerseits den zentral gelegenen Standort, der inzwischen gut bekannt ist. Und wir ermöglichen andererseits, dass das Kulturforum wieder für seinen eigentlichen Zweck zur Verfügung steht. Das städtische Kulturamt plant hier bereits die nächsten Ausstellungen für Bürgerschaft und Gäste“, erläutert Carsten Müller und schiebt ergänzend nach: „Es ist geplant, dass das Testzentrum auch weiterhin täglich von 10 bis 20 Uhr offen steht.“