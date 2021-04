Wieder keine Ausrücktage, aber ein Gottesdienst

Bad Mergentheim. Sie haben Tradition, die St. Georgs-Tage der Historischen Deutschordens-Compagnie zu Mergentheim. Doch bereits im zweiten Jahr verhindert die Corona-Pandemie die augenfällige Präsentation der Compagnie und ihrer Gäste.

Ganz ohne Veranstaltung wolle man den Sankt-Georgs-Tag heuer aber nicht vorüberziehen lassen, betonte Stadthauptmann Andreas Lehr im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn: Nicht nur das farbenprächtige Bild der zahlreichen bunten Uniformen, der Deutschmeisterabend und die Geselligkeit gehören zu dieser Veranstaltung, sondern auch die seelische Stärkung. Und so entschloss sich die Compagnie, diesen integralen Bestandteil der Sankt Georgs-Tage, nämlich die gleichnamige Heilige Messe am Namenstag des Heiligen, trotz Pandemie als eine besondere Veranstaltung der Compagnie öffentlich zu feiern.

Dazu lud die Compagnie am vergangenen Freitag am Abend in die Marienkirche. Der Einladung folgten nicht nur Mitglieder der Compagnie, darunter viele in Uniform, sondern auch interessierte Bürger, eine Abordnung des Historischen Schützencorps sowie Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Verkehrsdirektor Kersten Hahn von der Stadtverwaltung. Zelebriert wurde die Messe von Münsterpfarrer Thomas Frey und dem „Feldkurator“ der Compagnie, Pater Günther Appold (OT).

Der Münsterpfarrer nahm Jesu Gleichnis vom Weinstock auf und verwies darauf, dass die Menschen Einsatz zeigen müssen, damit der Weinstock und damit das Leben reiche Früchte trägt. Das Zurückschneiden, ja auch das Zurechtstutzen sei nötig, um ein gute Lese zu ermöglichen – nicht anders sei es auch im Leben des Menschen, der ebenfalls mitunter Hilfe brauche, Gottes Wirken und Wollen zu erkennen. Nicht grenzenloser Egoismus, sondern gelebte Solidarität und aktive Unterstützung in der Familie, im Bekannten- und Freundeskreis, im Umgang mit Arbeitskollegen, Nachbarn und mitunter auch bis dahin unbekannten, hilflosen und hilfsbedürftigen Personen. Frey schlug dabei auch den Bogen zum Heiligen Georg, der die Jungfrau vor dem Drachen – ein Sinnbild des Bösen – rettet. Für ihn selbst sei als Jugendlicher der Heilige zum Vorbild geworden. In der Ostkirche gelte er als Groß-Märtyrer; die Verehrung des Heiligen zeige sich in der katholischen Christenheit bis heute in vielfältiger Weise. Das Wirken für andere und damit auch der Wille Gottes kam auch in der Fürbitte, gesprochen von Gernot Uwe Dziallas, zum Ausdruck. Dziallas machte dabei deutlich, dass das Ordensmotto „Helfen und Heilen“ nach wie vor aktuell ist und rief dazu auf, der Kirche und damit Gott treu zu bleiben – trotz verschiedenster Widrigkeiten und ausweglos erscheinenden, schwierigen Situationen, mit denen Menschen im alltäglichen Leben und auch in ihrer Kirche immer wieder konfrontiert werden.

Stadthauptmann Andreas Lehr dankte abschließend dem Münsterpfarrer sowie dem „Feldkurator“ für die Messe, den Besuchern für ihr Kommen und die gelebte Solidarität. Diese Heilige Messe habe auch deutlich gemacht, dass der Ordensgedanke nach wie vor gelebt und gepflegt werde – eine Aufgabe, der sich die Historische Deutschordens-Compagnie im Rahmen der Traditionspflege ganz bewusst verschrieben habe.

Ganz ohne Pulverdampf ging es dann aber doch nicht, denn im Anschluss an die Messe feuerte die Compagnie im Hof des Kulturforums einen donnernden Salut. Hierbei wurde, wie auch schon bei der vorangegangenen Heiligen Messe in der Marienkirche, natürlich die pandemiebedingten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

