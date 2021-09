Gemeinsam für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln: Jedes Jahr Anfang Oktober werden in den Kirchen die Altäre farbenfroh mit Obst und Gemüse, Getreide und Blumen geschmückt: Es ist Erntedank. Am 3. Oktober feiert Stuppach dieses Fest im Rahmen eines Gottesdienstes um 10 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Krönung. Führungen zur Stuppacher Madonna gibt es am Sonntag, 3. Oktober um 11 und um 15 Uhr.

...