Wieder Anstoß für ein Gebet unterwegs

Seit August 2020 erstrahlt der Fünf-Wunden-Bildstock, der im ersten Halbjahr 2020 grundlegend fachmännisch restauriert wurde, wieder an seinem angestammten Platz in der Ortsmitte von Apfelbach. Jetzt wurde er feierlich eingeweiht.

Apfelbach. Pfarrvikar Joseph Ike, assistiert von Mesner Jens Reisenwedel, weihte den Fünf-Wunden-Bildstock im Anschluss an den abendlichen Gottesdienst feierlich ein. Der Bildstock war jahrzehntelang eine Station der Fronleichnamsprozession. Pfarrvikar Ike verwies auf die Bedeutung der Bildstöcke, deren Errichtung eine in unserem Raum weit verbreitete Form der Volksfrömmigkeit darstellt: als Anstoß zum Gebet unterwegs, als Zeichen der Dankbarkeit für überstandene Gefahren oder Seuchen sowie zur Erinnerung an Unglücksfälle.

Der Fünf-Wunden-Bildstock in Apfelbach wurde nun von Pfarrvikar Ike feierlich eingeweiht. © Edith Beck

Sicherlich wird dieses Denkmal nun wieder verstärkt ein Anstoß für ein Innehalten oder ein Gebet unterwegs, und dank der filigranen Steinmetzkunst auch eine Bereicherung für Kunstinteressierte sein.

Unübersehbare Spuren

Da die Witterung der letzten Jahrzehnte ihre unübersehbaren Spuren hinterlassen hatte, durften die Geschwister Claudia, Edith und Matthias Schmeißer, auf deren Anwesen der Bildstock steht, seine Sanierung nicht länger hinauszögern. Sie beauftragten den Igersheimer Restaurator Wolfgang Ikas, der das Denkmal im Auftrag ihrer Eltern Karl und Hildegard Schmeißer vor rund 25 Jahren bereits zum ersten Mal umfangreich renoviert hatte.

Der knapp drei Meter hohe Bildstock aus Sandstein mit Sockel, Vierkantpfeiler und Aufsatz wurde etwa 1780 errichtet. Der Aufsatz schließt nach oben mit einer dreigeteilten Krone ab, von der aus sich ein Vorhang teilt, der rechts und links von Seraphim gehalten wird.

Der Baldachin überdacht und rahmt das Relief der Fünf Wunden des gekreuzigten Christi, symbolisiert durch zwei Hände und zwei Füße und das von einer Dornenkrone umwundene Herz im Strahlenkranz.

Der untere Bildteil zeigt zwei Engelsgestalten mit Kelch. Das Schriftband mit Inschrift, das zwischen beiden Bildteilen verläuft, lautet: „Sein Schweiß war wie die Bludstropfen so auf die Erde fielen“. Die Inschrift um das nach der Renovierung goldumstrahlte Herz lautet „Aus diesem Herzen floß Blud u. Wasser“.

Die Geschwister Schmeißer finanzierten die Renovierung aus privater Hand, erhielten aber wertvolle finanzielle Unterstützung von der Katholischen Kirchengemeinde St. Gumbert in Apfelbach, vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg und von der Stiftung Wegzeichen in Rottenburg.

