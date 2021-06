Wie wichtig ist der Klimaschutz?

Eine erste Rahmenplanung für die Landesgartenschau 2034 war Diskussionspunkt im Gemeinderat. Am Ende gab es sogar eine Kampfabstimmung.

Bad Mergentheim. „Wir wollen die nächsten Schritte Richtung Landesgartenschau 2034 gehen“, leitete Oberbürgermeister Udo Glatthaar die Diskussion im Gemeinderat ein. Thema war die Auftragsvergabe für die Rahmenplanung.

Für die 2021 anstehenden Leistungen erhielt das Ingenieurbüro Planstatt Senner aus Überlingen zum Preis von 95 200 Euro zunächst einstimmig den Zuschlag. Streit gab es jedoch darüber, ob das Ingenieurbüro alle vorgesehenen Maßnahmen „hinsichtlich ihrer Klimaauswirkungen bewerten soll“. Dazu lag eine Beschlussempfehlung des Bauausschusses vor.

Thomas Tuschhoff (Grüne) mahnte, die Klimaneutralität der Stadt rund um die Gartenschau stets im Blick zu haben und erklärte, dass unter anderem zwei neue Kreisverkehre an der Theurer-Kreuzung und an der Forstamtskreuzung den Autoverkehr in der Innenstadt eher befördern als verringern würden. Ihm fehle der Fokus auf innerstädtische Radwege und anderes mehr. „Hier sollen wohl“ unter dem Deckmantel der Gartenschau „alte verkehrspolitische Pläne durchgebracht werden, das gefällt uns Grünen gar nicht“, sagte Tuschhoff.

Dagegen verwehrte sich CDU-Fraktionschef Andreas Lehr. Klima und Ökologie seien Leitthemen, aber es gehe auch um Stadtentwicklung.

Extra Gutachten kosteten extra Geld, so Lehr, der die fachliche Bewertung von Klimaauswirkungen, beispielsweise eines Kreisverkehrs, ablehnte.

Hanspeter Fernkorn (CDU) plädierte dafür, erst einmal auszuarbeiten, „was insgesamt geht und was nicht“ und sich nicht schon jetzt gegen mögliche einzelne Teilprojekte in der Stadt zu stellen.

OB Glatthaar schlug eine Abänderung des Beschlussvorschlags aus dem Bauausschuss vor, der dort knapp mit 9:8-Stimmen gefasst worden war. Glatthaars Formulierung lautete vielsagend und allumfassend: „Bei der Erarbeitung des Rahmenplanes für die Landesgartenschau sind sowohl städtebauliche und historische Aspekte als auch die ökologischen und klimarelevanten Leitziele sowie soziale, wirtschaftliche und touristische Themen zu berücksichtigen.“

Das wollte die SPD-Fraktion so aber nicht haben und verlangte zur Ursprungsfassung („. . .die im Rahmenplan vorgesehenen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Klimaauswirkungen zu bewerten“) zurückzukehren, wie Jordan Murphy erklärte.

OB Glatthaar passte das nicht und er sprach von einer „Theorie-Debatte“. Es gehe darum, jetzt nichts auszuschließen: „Wir haben noch genug Zeit für Debatten um einzelne Projekte.“

Aber auch bei Jochen Flasbeck (Freie Wähler) konnte der OB damit nicht landen. Flasbeck meinte kurz und knapp, der Bauausschuss habe diskutiert und mehrheitlich entschieden, das solle nun auch umgesetzt werden.

Katrin Löbbecke (CDU) warb wiederum dafür, sich alle Möglichkeiten offen zu halten und den OB-Vorschlag anzunehmen.

In einer Kampfabstimmung stellten sich schließlich Grüne, SPD und Teile der Freien Wähler mit 14 Stimmen gegen den Änderungsantrag des OB. Es gab eine Enthaltung. 15 Stadträte und Udo Glatthaar sagten jedoch Ja und so wurden die oben zitierten OB-Formulierungen angenommen.