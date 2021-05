„Wie segensreich der Impfstoff doch sein kann“

Bad Mergentheim. Manuela Hartl, Stationsleitung auf der Corona-Isolierstation des Caritas-Krankenhauses, berichtet exklusiv in den Fränkischen Nachrichten von ihren Erlebnissen. In den vergangenen Wochen war sie auf einer Weiterbildung und ist nun seit einigen Tagen wieder zurück im Dienst:

Seit ein paar Tagen bin ich von der Theoriephase meiner Weiterbildung wieder zurück auf Station und – ich traue mich fast nicht, es zu sagen – ich bin froh wieder hier im Caritas-Krankenhaus auf der Corona-Station zu sein. Die Arbeit hier macht mir Spaß und ich komme jeden Tag gerne zum Dienst.

Manuela Hartl. © Caritas-Krankenhaus

Das liegt sicher auch daran, dass wir gerade eine ganz andere Patientengruppe versorgen als noch vor wenigen Monaten. Betagte Menschen aus den Pflegeheimen sehen wir zurzeit auf meiner Station praktisch gar nicht mehr. Dank der Impfungen sind schwere Verläufe und damit auch Krankenhausaufenthalte wegen Covid-19 für ältere Menschen inzwischen eine absolute Ausnahme.

Die Patienten bei uns auf Station sind im Schnitt zwischen 40 und 60 Jahre alt und haben wenig Pflegebedarf. Die meisten können sich selbst duschen, anziehen und zur Toilette gehen, essen selbstständig. Auch die Kommunikation mit den Angehörigen läuft selbstverständlich über das eigene Handy oder den mitgebrachten Laptop. Diese Patienten sind – mit Ausnahme ihrer Covid-Symptome – relativ fit. Das ist einerseits natürlich positiv. Andererseits birgt dies auch eine Gefahr.

Denn viele der Patienten wollen nicht wahrhaben, wie sehr die Krankheit sie geschwächt hat, wie schnell sich ihr Zustand weiter verschlechtern kann. Sie können sich trotz aller Berichte in den Medien nicht vorstellen, was auf sie zukommen kann. Manche nehmen sogar einfach die Sauerstoffbrille ab, mit der wir zusätzlich Sauerstoff in die Lunge leiten, und verdrängen, dass sie immer schwerer atmen müssen. Das tut nämlich zunächst nicht weh, und so lange man im Bett bleibt und keine Belastung hat, scheint alles in Ordnung.

Unsere Aufgabe ist es daher, noch häufiger als sonst den Zustand der Patienten zu kontrollieren und vor allem die Sauerstoffsättigung im Blut der Patienten zu messen. Manchmal verschlechtern sich die Werte rasant und dann bleibt nur die Verlegung auf die Intensivstation. Wie bei dem knapp 60-jährigen bisher vitalen Mann, der einfach nicht akzeptieren wollte, dass Covid-19 ihn aus der Bahn geworfen hat.

Gerade die jüngeren Patienten, die bisher kaum Krankheitserfahrungen gemacht haben, halten sich mitunter für unverwundbar. Doch Covid-19 darf man nicht unterschätzen. Das habe ich nicht zuletzt aus der Erfahrung mit diesen Patienten gelernt, die in meinem Alter sind oder nur wenig älter.

Das hat mich auch meine Haltung zum Thema Impfung überdenken lassen. Ich gebe offen zu: ich war anfangs skeptisch gegenüber der Corona-Impfung. Ein neuer Impfstoff, nur wenige Monate getestet, die Nebenwirkungen und eventuelle Spätfolgen noch nicht bekannt – das ließ mich zögern. Schließlich bin ich gesund, habe keine Vorerkrankungen und im Krankenhaus mit allen Hygienemöglichkeiten gelernt, wie ich mich vor Infektionen schützen kann.

Das Angebot, mich im Caritas-Krankenhaus impfen zu lassen, habe ich daher zunächst nicht angenommen. Doch inzwischen habe ich gesehen, wie segensreich der Impfstoff wirkt, wie viel Leid er verhindern kann – gerade auch bei jüngeren bisher gesunden Menschen. Daher habe ich meine Meinung geändert: Diese Woche bekomme ich bereits die zweite Impfung – und darüber bin ich sehr froh und ja, auch erleichtert.

Ohne Scheu kann ich jetzt wieder meine Eltern und Geschwister besuchen. Und auch hier bei der Arbeit fühle ich mich sicherer. Das wollte ich mir zuvor nicht eingestehen. Deshalb rate ich jedem, der noch zweifelt: Lassen Sie sich impfen; Covid-19 kann auch Sie schwer treffen.

Die Impfung gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und auch ein Stück Freiheit zurück. Ich freue mich schon darauf, mich bald wieder mit Freundinnen im Café treffen zu können oder ohne Corona-Test zum Einkaufen oder zur Kosmetikerin gehen zu können; ein wenig Entspannung genießen – neben meiner Arbeit auf Station und dem Lernen für die Prüfung, die bald ansteht. ckbm