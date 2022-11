Wie man Tiere aus dem Wasser rettet

Bad Mergentheim. Der DLRG-Landesverband Württemberg hat in den vergangenen Wochen zwei Lehrgänge in Bad Mergentheim durchgeführt. Zunächst befasste man sich mit allgemeinen Evakuierungsthemen, die sonst nicht im Werdegang eines DLRG-Strömungsretters vorkommen. Dies waren die Gefahr durch Stromschlag bei Hochwasserereignissen oder die juristische Beleuchtung bei Evakuierungen im Fall der Ausrufung einer Katastrophenschutzlage durch einen Landkreis.

Auf einem großen Übungsgelände bei Mosbach wurde die Evakuierung aus oberen Stockwerken mittels Seiltechnik geübt. Hierfür war auch ein Referent aus Hessen sowie ein externer Berater angereist.

Eine weitere Übungsaufgabe war die Verankerung mittels spezieller Schrauben in Beton, um daran etwa seiltechnische Aufbauten anzubringen. Hierzu war ein Sachverständiger aus Würzburg vor Ort. Nach dem Setzten der Schrauben wurden diese sogleich mittels eines speziellen Prüfgeräts hoher Kräfte ausgesetzt oder sogar bis zum Versagen belastet. Ein Szenario, dass man angesichts der hiesigen kleinen Tauber vielleicht nur schwerlich nachvollziehen kann. Nach den Erkenntnissen, die man aus der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 gewonnen hat, kann man allerdings gar nicht weit genug planen, um den Kräften der Natur etwas entgegenzusetzen. Die Schraubtechnik ist jedoch schon seit Jahren ein Teil der Ausrüstung in den insgesamt zehn sehr umfangreich ausgestatteten Strömungsretter-Anhängern des baden-württembergischen Bevölkerungsschutzes.

Am nächsten Tag befassten sich die 26 Einsatzkräfte der DLRG zunächst mit der Evakuierung von liegenden sowie körperlich beeinträchtigten Menschen. Am späten Vormittag verlegte man an die Tauber. Dort wurde von Tierpflegerin Tremmel das Szenario „Großtier im Wasser“ praktisch geübt. Die Temperaturen spielten glücklicherweise auch mit, und so war dies eine sehr eindrucksvolle Übung für die Kameradinnen und Kameraden, die unter anderem vom Bodensee angereist waren. Der Haflingerhengst, mit dem schon öfters geübt hatte, war auch heuer wieder äußerst brav. So konnte demonstriert werden, was im Einsatzfall extrem schwierig ist. Schon öfter war die DLRG damit beauftragt, Großtiere aus dem Wasser zu retten. Beim großen Hochwasser 2013 beispielsweise erhielt eine Einheit aus Stuttgart in der Region Magdeburg den Auftrag, eine Herde freilebender Rinder zu retten.

Auch wilde Heckrinder wurden damals evakuiert, inklusive dem Bullen. Dies war allerdings nur möglich, weil die Tiere schon massiv erschöpft waren. Ebenso wurden an diesem Tag trainiert, wie man Hunde in ein Boot evakuiert oder mit einer neuen, schwimmfähigen Trage umgeht, in die der „Patient“ trocken eingepackt ist.

Der letzte Themenpunkt wurde auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Stuppach ausgebildet. Unter den Augen des erfahrenen Tierhalters konnten die Strömungsretter an braven Kühen und Jungtieren üben, wie man mit Rindern umgeht. Zum ersten Mal konnte man üben, einer Kuh einen Hornstrick oder Halfter anzulegen. Ob dies im Einsatzfall dann auch funktioniert, muss die Zukunft zeigen. Wichtig war dem Lehrgangsleiter jedoch, dass sich künftig niemand in Gefahr bringt. Beim zweiten Lehrgang wurde die Evakuierungslehrgang mittels Seiltechnik geübt. Dieser ist eine Standardausbildung im Bereich der Strömungsrettung. An verschiedenen Objekten konnten die zwölf aus Württemberg sowie Oberbayern stammenden Einsatzkräfte verschiedene Aufbauten üben. Damit können Menschen aus oberen Stockwerken oder über ein Fließgewässer evakuiert werden. Auch die Verbringung des Patienten vom Fluss über das steile Ufer zu einem Punkt, an dem er dem landgebundenen Rettungsdienst übergeben werden kann, stand auf dem Programm. Jeder Teilnehmer musste einmal einen Aufbau eigenverantwortlich absolvieren. Am Ende des Lehrgangs bekamen dann alle Aspiranten die Urkunde „Evakuierung“ vom Referatsleiter Strömungsretter des DLRG Landesverbands. CM