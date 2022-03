„Wie geht Klimaschutz?“

Bad Mergentheim. Was man konkret zum Schutz des Klimas und zur Bewahrung der Schöpfung tun kann, steht im Mittelpunkt eines Vortrags- und Gesprächsabends, zu dem der Umweltbeauftragte der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Stefan Schneider am Freitag, 11. März, in das Katholische Gemeindehaus kommt.

Papst Franziskus ruft in seiner Umwelt- und Sozialenzyklika „Laudato Si“ zur ökologischen Umkehr auf. Dieser Aufruf gilt Christen persönlich, wie auch der Kirche und den Kirchengemeinden.

Der Abend geht insbesondere der Frage nach, wie Kirchengemeinden und ihre Mitglieder ganz konkret das Klima nachhaltig schützen und einen Beitrag zum Erhalt von Natur und Schöpfung leisten können. Bei der Veranstaltung werden Beispiele vorgestellt, Anregungen und praktische Vorschläge weitergegeben sowie im gemeinsamen Austausch Ideen für mehr Klimaschutz in der Kirchengemeinde entwickelt.

Veranstalter ist der Ausschuss „Nachhaltigkeit/Bewahrung der Schöpfung“ der Kirchengemeinde St. Johannes Bad Mergentheim und die Katholische Erwachsenenbildung Dekanat (keb) Mergentheim. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Sie ist offen für alle Interessierten.