Wichtige Arbeit unterstützen

Bad Mergentheim. Mit dem Betrag von 1000 Euro hat die Bäckerei Lang aus Röttingen die „Erlacher Höhe Hohenlohe-Franken“ gefördert. Das diakonische Unternehmen unterhält in der Kurstadt eine Fachberatungsstelle für Menschen in sozialen Notlagen. Diese ist auch zuständig für das „Ambulant Betreute Wohnen“ und den „Mittagstisch PLUS“ für bedürftige Menschen.

Elisabeth Lang übergab die Spende an Sozialarbeiterin B.A. Verena Preis. Zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, so betonte sie dabei, wolle auch ihr Betrieb etwas Gutes tun. Als der Region verbundene Bäckerei unterstütze man gerne die Diakonie, die sich vor Ort um Menschen in Not kümmere. „Wir unterstützen mit dieser großzügigen Spende“, so erläuterte Verena Preis, „Menschen, die oftmals am Rande der Gesellschaft leben müssen“. Man sei auf solche Gelder angewiesen für den Mittagstisch oder auch für Lebensmittel, Fahrkarten und Schlafsäcke, die in einer akuten Notsituation manchmal gebraucht werden. peka