Wetter wie Wachs

Die Temperaturen haben den Hintern endlich etwas hoch bekommen, jetzt müssen wir das nur noch mit dem Wetter hinkriegen.

Da allerdings bleibt uns der Mund erstmal noch trocken, denn mit den höheren Temperaturen kommt feuchte Luft. In dieser werden sich am Wochenende immer wieder Regengüsse und Gewitter heraus entwickeln, die oft regional und zeitlich unterschiedlich auftreten.

Das macht das Ganze etwas schwierig einzusortieren, aber unterm Strich entsteht somit für den Mai typisches „Wachswetter“. Mutter Natur freut’s, und der Rasenmäher hat weiterhin viel Futter. Aber wann mähen wenn dauernd nass?

Am Samstag gibt es teils Restwolken oder Frühnebel aus der Nacht. Tagsüber setzt sich zeitweise auch die Sonne durch. Nur vereinzelt und eng begrenzt bildet sich mal ein kleiner gewittriger Schauer. Dazu werden 19 Grad in Adolzhausen und 22 in Creglingen erreicht.

Am Sonntag erst noch teilweise Sonne, vor allem nachmittags und abends dann häufiger Schauer und Gewitter. Vereinzelt können diese auch kräftiger ausfallen bei 20 Grad in Rinderfeld und 23 in Bad Mergentheim.

Am Montag gibt es weiterhin einzelne Schauer und Gewitter mit Sonne im Wechsel, mehr Regen und wenig Sonne gibt es allgemein am Dienstag und Mittwoch.

In der zweiten Wochenhälfte wird es zwar weiter nicht ganz ungestört, aber insgesamt wieder freundlicher. Pustekuchen mit stabilem Maihoch, und die Temperaturen fahren Achterbahn.

Nach nahe 20 Grad am Montag kühlt es bis Mittwoch teils unter 15 Grad ab. In der zweiten Wochenhälfte gehts dann zumindest zum Wochenende hin wieder zartschrittig den 20 Grad entgegen.

Andreas Neumaier