Wesentlicher Beitrag zur Gesundheitsvorsorge

Bad Mergentheim. Der Kneippverein Bad Mergentheim feiert dieses Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass hat der Verein seine Informationsbroschüren komplett überarbeitet und neu aufgelegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Broschüre „Kneippen in Bad Mergentheim“ beinhaltet neben zahlreichen Illustrationen auch eine Biografie über Sebastian Kneipp, Begründer der Kneipp-Bewegung, sowie unter anderem eine Agenda mit den fünf Elementen der Kneipp´schen Lehre und einer naturgemäßen, gesunden Lebensweise.

In Ergänzung liefert das Faltblatt „Kneipp-Aktiv-Weg“ eine übersichtliche Wegbeschreibung im handlichen Taschenformat für den dreieinhalb Kilometer langen Themenrundweg, der bei der Kneipp-Anlage im Kurpark beginnt.

Mehr zum Thema Bauarbeiten Leitungsbau im und am Kurpark Mehr erfahren Kurverwaltung Umstellungen auf die kalte Jahreszeit Mehr erfahren Lenkungskreis „Klimaschutz Main-Tauber“ Klimaschutz im Landkreis wird weiter hoch gehalten Mehr erfahren

Dr. Karin Müller-Freiberg, Erste Vorsitzende des Kneippvereins Bad Mergentheim, bedankt sich bei der Kurverwaltung und bei allen Sponsoren, die zur Realisierung der Neuauflage beider Produkte beigetragen haben. „Damit hat der Leser einen umfassenden Überblick in Händen und erfährt alles Wissenswerte rund um das Thema Kneipp“, so Müller-Freiberg.

Enge Kooperation

Schon seit vielen Jahren besteht eine enge Kooperation zwischen dem Kneippverein und dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness der Kurverwaltung. Der Kneippverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Gedanken der Kneipp-Gesundheitslehre und die Naturheilkunde der Allgemeinheit bekannter zu machen.

Dies erfolgt durch Übungsabende am Kneippbecken und Vorträge wie beispielsweise die Vortragsreihe der Kurverwaltung „Kneipplehre – früher und heute“ mit verschiedenen Themen und Referenten aus den Reihen des Kneippvereins.

„Diese Angebote sollen den Gästen und den Menschen in der Region die Möglichkeit geben, einen gesundheitsförderlichen und krankheitsvermeidenden Lebensstil in ihrem Alltag umzusetzen und sie darin bestärken, diesen auch weiterhin zu pflegen“, so Müller-Freiberg. Kurdirektor Sven Dell weiß die wertvolle Arbeit des Vereins sehr zu schätzen. Dieser leiste einen wesentlichen Beitrag auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge und habe in den Kuranlagen mit dem Errichten der Wassertretanlage sowie des Armbeckens, des Heilkräutergartens, des Kneipp-Aktiv-Wegs und des Barfußpfades maßgeblich dazu beigetragen, die fünf Säulen der Kneipp-Therapie für Gäste wie Einwohner erlebbar zu machen.

Im Jubiläumsjahr wurde auch die Ausschilderung des Kneipp-Aktiv-Wegs mit hochwertigen Plaketten rundum erneuert.

„Die Kombination von Gesundheits-, Freizeit-, Genuss- und Kulturangeboten in Bad Mergentheim sorgt dafür, dass Körper, Geist und Seele wieder in Einklang gebracht werden“, so Dell.

„Wir freuen uns über das neue Informationsmaterial für unsere Gäste und danken dem Kneippverein und seinen Mitgliedern für das vielseitige Engagement“, so der Kurdirektor weiter.

Die Broschüre und das Faltblatt sind kostenlos beim GästeService im Haus des Gastes sowie im Brunnentempel im Kurpark und bei der Tourist-Information am Marktplatz erhältlich. kv