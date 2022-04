Wertschätzung füreinander heute noch intensiver

Hachtel. Goldene Hochzeit in Hachtel: Die Eheleute Irene und Karl Federolf feierten ihr goldenes Ehejubiläum. Als sich die Eheleute am 21. April 1972 das Jawort gaben, stand Willy Brandt an der Spitze einer SPD/FDP-Regierung und der Benzinpreis lag bei 57 Pfennig. Heute, 50 Jahre später, ist die Welt eine andere, aber die Verbundenheit und Wertschätzung der „s’ Hanspeters“ füreinander ist noch intensiver geworden.

Ausgangspunkt der langjährigen Zweisamkeit war, wie so oft in diesen Jahren, ein Dorffest, bei dem man sich beim Tanzen und Fröhlichsein schnell näherkam. Nachdem die Zuneigung immer größer und dauerhaft wurde, entschloss man sich, den weiteren Lebensweg gemeinsam zu gehen. Amtlich besiegelt wurde dieser Wunsch mit der standesamtlichen Trauung am 21. April und der kirchlichen Trauung am 22. April 1972. Gefeiert wurde mit über 70 Personen in Adolzhausen, dem Geburtsort der Jubilarin. Wie Karl Federolf schmunzelnd anmerkte ist dieser Festtag, trotz des schlechten Wetters damals, bis heute ein Glückstag geblieben. Ihre gemeinsame Liebe zur Landwirtschaft hat der Jubilar wie folgt beschrieben: „Bauern aus Liebe sind wir geworden. Bauern aus Liebe zur Natur, wandert der Blick von Süden nach Norden, ist das Herz stolz auf Felder und Flur.“ Nach diesem Motto wurde auch gelebt und gearbeitet. Mit der Geburt ihrer vier Kinder kam immer mehr Leben in die junge Familie. Mittlerweile erfreuen neun aufgeweckte Enkelkinder ihre Großeltern. In diesem Zusammenhang machte Karl Federolf deutlich, dass er es immer „sehr bewundert habe“, wie es seiner Irene gelang, Feld-, Haus- und Stallarbeiten zu bewältigen und gleichzeitig die Kinder groß zu ziehen. Neben seiner Tätigkeit als Landwirt war Karl Federolf 40 Jahre als Gemeinde- und Waldarbeiter halbtags beschäftigt. Daneben war er an der Hachteler Flur- und Waldneuordnung aktiv beteiligt. Sein Hobby, das Singen im Gesangverein betreibt er nun seit über 60 Jahren immer noch mit viel Freude und Leidenschaft. Während dieser Zeit zeichnete er sich auch als Laienspieler auf der Bühne aus. Als Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Hachtel leitete Karl Federolf zudem zehn Jahre die Geschicke dieser so wichtigen Einrichtung.

All diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten konnte der Jubilar nur deshalb frönen, da ihm, wie er es ausdrückte „seine liebe Frau“ den Rücken frei hielt und den Haushalt samt Mitarbeit in der Landwirtschaft managte.

Besonders das Nähen, Kochen und Backen gehören auch heute noch zu den großen Leidenschaften der Jubilarin. Dass das Ehepaar Irene und Karl Federolf auch in der Gemeinde Hachtel höchst anerkannt und beliebt ist, zeigte ein Besuch von Ortsvorsteher Reinhard Brand und einer Abordnung der Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunde. Neben der Überreichung eines Geschenkkorbs bedankten sie sich auch mit persönlichen Worten für das langjährige ehrenamtliche Engagement der Jubilare. Gleichzeitig oblag es Ortsvorsteher Brand die Glückwünsche von Oberbürgermeister Udo Glatthaar sowie des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu überbringen. Unsere Zeitung schließt sich diesen Wünschen gerne an und hofft, dass noch viele glückliche und gemeinsame Jahre folgen mögen. foh