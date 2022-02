„Wertschätzung bleibt seit Jahren aus“

Der Weinbau in Württemberg leidet unter erschwerten Rahmenbedingungen, das wurde bei der Frühjahrspressekonferenz des Weinbauverbandes deutlich. Außerdem wurden innovative Jungwinzer ausgezeichnet.

Weinsberg. Trotz der aktuell schwierigen Lage blicken die Winzer optimistisch in die Zukunft, denn in den Kellern der Mitgliedsbetriebe reifen hervorragende Weinqualitäten. Sowohl in den Rebenanlagen als auch in der Kellerwirtschaft haben junge und innovative Wengerter die Weichen für eine erfolgreiche Fortsetzung ihrer Arbeit in die richtige Richtung gestellt.

In der Jahresauftakt-Pressekonferenz informierte der Weinbauverband über die Vorzüge des Jahrgangs 2021, über gestiegene Kosten und Anforderungen im Weinbau durch den fortschreitenden Strukturwandel. Weinkönigin Tamara Elbl überreichte während der Veranstaltung den Jungwinzerpreis 2022 an Florian Mai und Nico Borth („Tripl3x-Weine“) aus Bretzfeld.

Rückblickend war der Jahrgang 2021 für die Württemberger Wengerter aufgrund der feuchten Witterung mit vielen Herausforderungen verbunden, wie Weinbaupräsident Hermann Hohl eingangs der Pressekonferenz betonte. Die Weine des Jahrganges 2021 bereiten dem begeisterten Präsidenten „große Freude“. Durch die relativ späte Traubenernte konnte ein optimales Lesegut für feinfruchtige Weißweine mit angenehmen Säurestrukturen, Rosé mit hoher Trinkfreude und Rotweine mit Reifepotenzial eingelagert werden. „Die Verbraucher dürfen sich über die konstant hohen Qualitäten der Württemberger Weine freuen“, urteilte der Präsident und appellierte zugleich, regionale Weine bevorzugt zu berücksichtigen.

Großes Unverständnis äußerte Hohl gegenüber der für die landwirtschaftlichen Betriebe ruinösen Preispolitik des Handels: „Unsere Weingärtner und Weingärtnerinnen betreiben einen biodiversitätsfördernden Weinbau. Der Handel wirbt mit unseren Weinen und deren regionaler Produktion. Nachhaltigkeit wird auf der Stufe der Erzeuger vorausgesetzt, die finanzielle Wertschätzung bleibt hingegen seit Jahren aus.“

Vor allem die Preisanstiege für beispielsweise Energie und Düngemittel sowie die Erhöhung des Mindestlohns sorgen im „Handwerk Weinbau“ für einen erheblichen Preisdruck, denn in den terrassierten Steillagen fallen bis zu 1000 Arbeitsstunden je Hektar und Jahr an.

Hohl forderte die Politik zu einem Umdenken und zur Entwicklung einer für alle Beteiligten fairen Lösung auf. In den vergangenen zwei Jahren prägte die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben und entsprechend auch das Kauf- und Freizeitverhalten der Weinkonsumenten.

Die Branche sei mit einem „blauen Auge“ davongekommen, so Hohl. Viele Betriebe haben neue Ideen entwickelt und umgesetzt. Sofern es die Verordnungen zuließen, würden auch die vielen Weinfestivitäten und touristischen Angebote in diesem Jahr wieder stattfinden.

Ein weiteres Thema der Pressekonferenz war auch der im Anbaugebiet Württemberg immer deutlicher zu erkennende Strukturwandel in der Weinbranche, der auch die Entwicklungen anderer Weinbaugebiete widerspiegelt. Magdalena Dreisiebner, verantwortlich für die Qualitätsweinprüfung an der LVWO Weinsberg, führte aus, dass die Anzahl der Weinbaubetriebe weiterhin rückläufig sei, gleichzeitig die durchschnittliche Betriebsgröße zunehme.