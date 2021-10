Wertige Fahrräder wurden gestohlen

Bad Mergentheim. Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag ein graues Mountainbike mit schwarzer Schrift der Marke Cube im Wert von mehreren hundert Euro. Der Täter begab sich zum Fußweg zwischen dem Deutschorden-Gymnasium und einem Supermarkt in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim, entfernte zunächst das Kabelschloss mit dem das Fahrrad am dortigen Fahrradständer befestigt war und fuhr daraufhin mit dem Mountainbike davon. Der Rahmen des Fahrrades ist mit orangefarbenen Reflektoren beklebt.

Rad war nicht abgeschlossen

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es vor der Kaufmännischen Schule. Ein Dieb entwendete dort ein Fahrrad der Marke Bulls im Wert von mehreren hundert Euro. Der Unbekannte begab sich am Dienstagvormittag zur Kaufmännischen Schule in der Wachbacher Straße, setzte sich auf das unverschlossene Fahrrad und fuhr davon.