Werke der Stuttgarter Künstlerin Rosemarie Hesselbacher ab 10. April in Bad Mergentheim zu sehen

Bad Mergentheim. „Zeichen der Nähe“ ist der Name einer Ausstellung mit Bildern zu den Kreuzwegstationen, die von Palmsonntag, 10. April an in der Schlosskirche zu sehen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Warum leiden so viele Menschen, und ihr Leben ist bedroht? Warum musste Jesus sterben einen bittren Kreuzestod?“, so heißt es in einem Lied aus der Passionszeit. Die Kreuzwegandacht als liturgische Betrachtung des Leidenswegs Jesu Christi ist eine Andachtsform, die das Leiden der Menschen in dieser Welt und das Leiden Jesu zusammenzubringen will.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Im Nachgehen der 14 Kreuzwegstationen Christi kann über das Leiden dieser Welt nachgedacht werden. Denn wer über den Leidensweg Christi nachdenkt, dem kann es nicht egal sein, wenn andere Menschen in dieser Welt leiden und ihr Leben bedroht ist, sei es in der Ukraine, sei es in Russland oder anderswo. Als evangelische Christin hat sich die Stuttgarter Künstlerin Rosemarie Hesselbacher mit dem Thema „Kreuzweg“ beschäftigt und 14 Bilder zu den 14 Stationen dieses „Via crucis“ gestaltet. Diese Kreuzwegstationen sind von Palmsonntag, 10. April, bis Karsamstag, 16. April in der Schlosskirche zu sehen. Die Schlosskirche ist zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet (werktags 9 bis 17 Uhr, am Donnerstag ab 13 Uhr, am Sonn- und Feiertag 12 bis17 Uhr), ausgenommen Gottesdienstzeiten.

Mehr zum Thema Ausstellung Neuer Dino in Bad Mergentheim Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Im Kurhaus-Kursaal Schlagersänger Sanny und Duo Judith & Mel am 21. April in Bad Mergentheim Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Straßennamen (Teil 32) Helene Wunderlich ist die erste Ehrenbürgerin von Bad Mergentheim Mehr erfahren

Begleitend sind folgende Veranstaltungen in der Schlosskirche geplant: Palmsonntag, 10 Uhr: Gottesdienst mit Eröffnung der Ausstellung, 19 Uhr: Orgelimprovisationen von Kirchenmusikdirektor Klaus Rothaupt zu den 14 Stationen des Kreuzweges. Montag, 11., Dienstag, 12. und Mittwoch, 13. April jeweils um 18 Uhr: Ökumenisches Abendgebet gemeinsam mit den Schwestern des Stadtklosters, Karfreitag, 15. April, 15 Uhr: Musik und Text zur Todesstunde Jesu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2