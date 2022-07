Wenn’s Kind im Brunnen liegt

Die Betreiber der Solymar Therme sind bestrebt, die Einrichtung wirtschaftlich zu führen – nachvollziehbar. Da liegt es auf der Hand, dass die Tarife alle paar Jahre mal nachjustiert werden müssen, um den steigenden Kosten in verschiedenen Bereichen entgegenzuwirken – auch nachvollziehbar. Wenn aber die Tarifstruktur bei den Tageskarten soweit angepasst wird, dass ein Einjähriger den gleichen Eintrittspreis zahlt wie ein Erwachsener, dann fehlt mir dafür das Verständnis.

Ich vermisse bei solch einer Tarifpolitik jegliches Maß und Ziel, aber auch den Blick über den Tellerrand hinaus. Denn es liegt auf der Hand, dass es sich eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern zweimal überlegt, ob ihr allein der Eintritt für einen Thermenbesuch 100 Euro wert ist. Vor allem, wenn sie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jeden Euro zweimal umdrehen muss.

In vielen anderen Thermen sind die Tarife gestaffelt – und gerade Kinder bis sechs Jahre kommen recht günstig in den Genuss eines Badetags. Warum nicht auch in der Solymar Therme?

Der wirtschaftliche Betrieb ist die eine Seite der Medaille, Familienfreundlichkeit die andere. Und Letztere sollte bei den Tageskarten ganz schnell wieder hergestellt werden. Denn ist das Kind erst mal in den Brunnen gefallen, ist es nur schwer wieder heraus zu bekommen. Das gilt es zu verhindern.