Wenn Mama und Papa sich trennen

Bad Mergentheim. Unter dem Thema „Mein Leben steht Kopf – Mama und Papa trennen sich“ steht eine Gruppe für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien. Sie beginnt mit einem Elternabend am Dienstag, 8. März.

Kinder erleben die Zeit der Trennung und Scheidung ihrer Eltern als schwierig und schmerzhaft. Es ist für sie eine neue unkontrollierbare Situation, geprägt von Gefühlen wie Ohnmacht und Hilflosigkeit. In der Gruppe, veranstaltet von der Psychologischen Beratungsstelle des evangelischen Kirchenbezirks, haben Kinder von acht bis zwölf Jahren die Möglichkeit, dieses krisenhafte Lebensereignis zu bewältigen und die Anpassung an die neue Lebenssituation zu meistern. Die Kinder erfahren, dass sie kein Einzelfall sind und andere Kinder ähnliche Gefühle und Erfahrungen haben. Sie werden angeleitet, eigene Lösungen zu suchen. Übungen in der Gemeinschaft fördern neue Bewältigungsstrategien, die den Kindern auch langfristig positive Perspektiven vermitteln.

Dabei schafft der geschützte Rahmen – denn es gilt Verschwiegenheit auch gegenüber den Eltern – die Voraussetzung für einen offenen Austausch. Bei Bedarf bietet die Beratungsstelle auch Elterngespräche an. Beide Eltern sollten mit der Teilnahme der Kindes an der Gruppe einverstanden sein. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Leitung haben Freya Mültner (M. Sc. Psychologin) und Ellen Volkert (Psychologiestudentin). Das Gruppentraining beinhaltet sechs Sitzungen mit den Kindern und zwei Elternabende. Der erste Elternabend findet am Dienstag, 8. März, 17 Uhr, in der Psychologischen Beratungsstelle in Bad Mergentheim, statt. Die Kinder treffen sich ab 18. März freitags von 15 bis 17 Uhr, am gleichen Ort. Anmeldung unter Telefon 07931/8069 oder per Mail unter sekretariat@beratungsstelle-mergentheim.de ist nötig.

