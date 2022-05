Wenn der Preis für Löschfahrzeuge mal eben um 120 000 Euro steigt

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Mergentheim kam insgesamt mit „einem blauen Auge“ durch die turbulenten vergangenen zwei Jahre. Kostensteigerungen und Lieferzeiten für neue Fahrzeuge bereiten zunehmend Probleme.

Bad Mergentheim. Die Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr der Stadt Bad Mergentheim im Feuerwehrmagazin der Abteilung Markelsheim, stand einerseits im Zeichen der Corona-Auswirkungen für die Wehr, aber auch unter dem Eindruck der nicht geplanten Veränderung an der Spitze der Wehr.

Stellvertretend für die erfreulich zahlreich erschienenen kommunalen und feuerwehrtechnischen Ehrengäste, begrüßte Stadtkommandant Karl-Heinz Barth für den verhinderten Oberbürgermeister dessen Stellvertreter Andreas Lehr und Ortsvorsteherin Claudia Kemmer. Ein besonderer Willkommensgruß ging an den Gast aus Österreich, den Ehrenkommandanten der Bregenzer Feuerwehr und Ehrenmitglied der Bad Mergentheimer Wehr, Eugen Schertler.

„Zwei sehr turbulente Jahre liegen hinter uns, in denen sehr viel anders gekommen ist, als wir uns das jemals hätten vorstellen können“, so Kommandant Barth zu Beginn seiner Berichterstattung. Bei der Hauptversammlung 2019 sei die Welt noch in Ordnung gewesen, als man Andreas Geyer verabschiedete und sich auf dessen Nachfolger Lars Rudolf freute. Dann kam auch noch Corona.

Erst im März in diesem Jahr kehrte auf allen Ebenen der Feuerwehr wieder so etwas wie Normalität ein. Derzeit ist der feuerwehrtechnische Dienst in allen Bereichen uneingeschränkt möglich.

Der ursprüngliche Einsatzbereich, so der Kommandant, habe sich um neue Aufgaben erweitert, wie die Unterstützung des Landratsamtes, Mithilfe am Aufbau von Testzentren (unter anderem Materialbeschaffung), Unterstützung der Impfteams und weitere Aufgaben. Und mitten im Lookdown-Stress die Nachricht – der erst angekommene neue Stadtkommandant Lars Rudolf ist am Jahresende 2021 schon wieder Geschichte.

Barth selbst rückte dann vom stellvertretenden Stadtkommandanten an die Spitze der Feuerwehr auf.

In jüngster Zeit habe schließlich auch der Krieg in der Ukraine die Feuerwehr der Stadt „erreicht“, die den ukrainischen Katastrophenschutz mit Material und bei Bedarf auch mit Personal unterstützt.

Personell sei die Wehr mit einem blauen Auge durch die turbulenten vergangenen zwei Jahre gekommen, denn die derzeitige Mannschaftsstärke (inklusive Jugendfeuerwehr, Spielmannszug und Altersabteilung) von 771 Wehrleuten liege nur 14 Personen unter dem Vor-Pandemie-Niveau.imm

Bei den im Februar 2022 in Präsenz (losgelöst von einer Hauptversammlung) stattgefundenen Wahlen wurden Sebastian Quenzer und Erwin Landwehr zu den neuen stellvertretenden Stadtkommandanten bestimmt.

Blick auf 2020 und 2021

Karl-Heinz Barth ging nun detailliert auf die 314 Alarmierungen in 2021 und die 287 Einsätze in 2020 ein. Grund für das relativ ruhig verlaufene Jahr 2020 seien wohl die Corona-Verordnungen gewesen, die fast gänzlich das Leben in der Öffentlichkeit verhinderten.

Der kurioseste Einsatz erfolgte in der Vorweihnachtszeit, als die Wehr den Finger eines Kindes aus einem Backförmchen befreien musste.

Mit der Lockerung der Corona-Verordnungen im Jahre 2021 stiegen auch die Einsatzzahlen wieder an. Bei allen Einsätzen konnten 49 Personen gerettet werden, für acht Personen kam jede Hilfe zu spät. Trotz aller Einschränkungen konnten mit speziellen Hygienekonzepten sieben Lehrgänge und 80 Teilnehmern und Jahresdurchgänge für ca. 700 Teilnehmer durchgeführt werden. Im Bereich Beschaffungen konnte auch einiges bewegt werden. Einige Anträge (unter anderem Förderanträge) für Neubeschaffungen wurden auf den Weg gebracht, wie unter anderem Ausgehuniformen für zwei Abteilungen und einige Mittlere Löschfahrzeuge, gebraucht und neu.

In den Jahren 2022/23 erfolgt die Umstellung aller Fahrzeuge auf Digitalfunk, die mit rund 120 000 Euro zu Buche schlägt. Im kommenden Jahr werde man auch die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans angehen müssen. In diesem Zusammenhang sei vorstellbar, dass es durch die Straffung von Strukturen und die Bündelung dieser Kräfte an weniger Standorten zu einer Stärkung des Ehrenamtes kommt. Und genau diese Stärkung des Ehrenamtes müsse, so Barth, das Ziel sein, alles andere sei nicht praktikabel und zu kostenintensiv.

Probleme bereiteten die langen Liefertermine (mit zeitweise bis zu fünf Jahren), was eine zuverlässige Planung unmöglich mache. Sorge machten auch die um bis zu 30 Prozent gestiegenen Preise, wie am Beispiel eines Löschfahrzeuges 10 zu sehen ist. Denn das vor 15 Monaten für rund 330 000 Euro bestellte Fahrzeug koste aktuell nun 450 000 Euro.

Ein großes Dankeschön des Kommandanten ging an alle aktiven Kameradinnen und Kameraden für ihren selbstlosen Einsatz zum Schutze der Mitbürger.

Der Bericht von Jugendleiterin Sophia Lotter beinhaltete das ganze Spektrum der Nachwuchsförderung in der Feuerwehr, die elf Jugendgruppen, zwei Kindergruppen und eine Jugendmusikgruppe umfasst. In den Jugendgruppen sind derzeit 177 Kinder und Jugendliche registriert, davon 56 weiblich. In den beiden letzten Jahren hätten durch Wohnortwechsel und Interessenverlust zwölf Kinder und Jugendliche die Feuerwehr verlassen. Sie hoffe, so Lotter, dass sich die Umstände nun wieder normalisieren, damit die Nachwuchsförderung erfolgreich weitergehen kann.

Auch der Spielmannszug, so Michael Krohnhofmann in seinem Bericht, hatte personell unter der Pandemie zu leiden. Dennoch ist man mit den 16 verbliebenen Akteuren weiterhin spielfähig. Nach zwei Jahren durch Corona verordnete Untätigkeit freuen sich alle, nun wieder Proben und spielen zu können.

Die Entlastung der Vorstandschaft der Gesamtwehr wurde von Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Lehr beantragt und von der Versammlung einstimmig erteilt. In seinen Grußworten würdigte Lehr ausdrücklich die unersetzliche Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren. Die Stadtverwaltung sei sich ihrer Verantwortung bewusst und werde auch künftig ihre Feuerwehr unterstützen, damit deren Einsatzbereitschaft gewährleistet ist. Dazu gehörten auch die diversen Baustellen (unter anderem Feuerwehrmagazine und Fahrzeugbeschaffungen) in einigen Abteilungen, die ganz dringend angegangen werden müssten.

In ihren Grußworten kamen auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Jürgen Friedel und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Sebastian Quenzer nicht umhin, die Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die Flutkatastrophe im Ahrtal anzusprechen. Im Ahrtal zum Beispiel waren auch Kameraden aus dem Main-Tauber-Kreis als Helfer im Einsatz.

Die Grüße der Bregenzer Kameraden überbrachte Eugen Schertler. . Er freue sich schon auf das Jahr 2025, wenn diese Freundschaft ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern kann.