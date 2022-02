Welche Rolle spielt Europa?

Bad Mergentheim. Im Rahmen des „Liberalen Forums“ des Ortsverbandes der FDP Bad Mergentheim spricht Dr. Walter Döring, Schwäbisch Hall, über „Europa – welche Rolle spielt die Europäische Union noch in der Weltpolitik?“.

Der ehemalige Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Baden-Württembergs Dr. Walter Döring wird im Rahmen des Liberalen Forums am Mittwoch, 9. März um 19 Uhr im Restaurant Bundschu, Milchlingstraße 24 in Bad Mergentheim zu Fragen der Europäischen Union sprechen. Dr. Döring ist seit dem Ausscheiden aus dem Ministeramt für verschiedene Unternehmen als Aufsichts- und Beirat tätig.

Er gründete im Jahr 2012 die ADWM GmbH, die Akademie Deutscher Weltmarktführer. Deren Gegenstand ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Aufgrund seiner vielseitigen Tätigkeit in zahlreichen global agierenden Unternehmen, die zum Teil auch Weltmarktführer sind, dürfte Dr. Döring, zumindest was die wirtschaftliche Bedeutung der EU anbelangt, „Insider“ sein. Man darf gespannt auf seinen Vortrag. Nach dem Vortrag soll in privater Atmosphäre mit dem Referenten diskutiert werden. Zur Planungssicherheit sollte man sich bis spätestens 6. März unter Telefon 0171/8707538 anmelden oder per Mail unter anna.hansen-peter@t-online.de. Aufgrund der aktuellen Covid-19 Bestimmungen gilt in Baden-Württemberg derzeit die Warnstufe: 3G Regelung und Maskenpflicht bei Versammlungen in geschlossenen Räumen. Sollten sich die Regeln zwischenzeitlich ändern, gelten die jeweils aktualisierten Corona-Regelungen.

