Weiterer Fall von Steinwurf auf Auto

Bad Mergentheim. Nachdem Unbekannte am Donnerstag einen Stein von einer Brücke auf ein Auto

geworfen haben, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Ein 67-Jähriger

befuhr gegen 19 Uhr die Bundesstraße 290 in Bad Mergentheim aus der Ortsmitte

kommend in Richtung Neunkirchen. Als sich sein Fahrzeug vor der Brücke an der

Boxberger Straße befand, bemerkte er zwei Personen, die sich auf dieser

befanden. Unmittelbar vor der Brücke warf dann eine der Unbekannten einen Stein

auf das Fahrzeugdach. Nach Aussage des Autofahrers war eine Person männlich und trug

eine zumindest teilweise rote Jacke. Der Mann war circa 1,75 Meter groß, kräftig

gebaut und hatte dunkle Haare. Die zweite Person war deutlich kleiner, schlank

und dunkel gekleidet. Beide waren im jungen Erwachsenenalter. Die Polizei

ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und sucht

Zeugen, die sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931/54990,

melden sollen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren