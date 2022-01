Weitere Unterkünfte im Kreis nötig

Main-Tauber-Kreis. Verzeichnete das baden-württembergische Justizministerium, das auch für Migration zuständig ist, im ersten Corona-Jahr 2020 insgesamt rund 7000 Asylbewerber, so waren es 2021 – bis November – schon fast 13 000, mit einem steilen Anstieg seit dem Sommer. Entsprechend steigen auch die Zuweisungen in die Landkreise, die ihrerseits wieder auf Gemeinschaftsunterkünfte in den Städten und Gemeinden verteilen. Das Landratsamt sowie die Großen Kreisstädte Bad Mergentheim und Wertheim nehmen zum Thema auf Anfrage unserer Zeitung Stellung.

Der Sprecher des Landratsamtes sagte, dass aktuell von den insgesamt 299 Plätzen in Unterkünften des Landkreises „bereits 87 Prozent belegt“ seien.