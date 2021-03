Bad Mergentheim/Ratingen. Wie viele neue Funkmasten sind im Stadtgebiet Bad Mergentheim aktuell in Planung? Was macht die Firma ATC, die unter anderem in Stuppach investieren will? Welche Ziele verfolgt sie? Diese und weitere Fragen stellte unser Reporter der Stadtverwaltung und der Firma.

AdUnit urban-intext1

Der städtische Pressesprecher Carsten Müller teilte mit: „Unserer Wirtschaftsförderung ist bekannt, dass das anfragende Unternehmen im Landkreis Main-Tauber mehrere Zielgebiete/Suchkreise definiert, davon auch zwei in Bad Mergentheim: Hachtel und Stuppach. Daneben gibt es noch weitere Ausbauvorhaben von einzelnen Mobilfunkanbietern im Stadtgebiet Bad Mergentheim, etwa in Dainbach, in der Kernstadt, Neunkirchen, Rengershausen und im Bereich Wachbach/Lillstadt.“

Weltweit tätig

Die Firma ATC ist ein in Ratingen (bei Düsseldorf) ansässiges Tochterunternehmen der American Tower Corp. (Boston/USA).

Torsten Kreitlow, Head of Legal, ATC Germany, schickte unserer Zeitung folgende Informationen: „American Tower ist mit weltweit über 186 000 Kommunikationsstandorten einer der weltweit größten Betreiber unabhängiger passiver Infrastruktur für mobile Kommunikation. In weltweit 22 Ländern bauen wir jährlich eine Vielzahl neuer Mobilfunkmasten.

AdUnit urban-intext2

Seit 2012 kaufen, errichten und betreiben wir auch in Deutschland Mobilfunkmasten – derzeit über 2200 – und vermieten diese zur Installation von Antennen an Mobilfunknetzanbieter, Sicherheitsbehörden und regionale mobile Breitbandanbieter.“

Man investiere in Deutschland „weiter signifikant und nachhaltig in neue Infrastruktur zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung“. In Baden-Württemberg habe man aktuell rund 30 Suchkreise/Projekte. Kreitlow: „Diese befinden sich teilweise in der Planung, teilweise in der Realisierung und teilweise in der Phase der Inbetriebnahme.

AdUnit urban-intext3

In Bad Mergentheim-Stuppach haben wir derzeit nur einen Standort in der Planung. In benachbarten Gegenden kann es weitere Vorhaben geben. Das von Ihnen angesprochene Vorhaben im Bereich Bad Mergentheim dient der Abdeckung der Bundesstraße 19 und der Ortschaft.“

Auf Eignung geprüft

AdUnit urban-intext4

Der ATC-Vertreter berichtet von einem Funkmast-Standort, der von städtischer Seite vorgeschlagen worden sei, der dann auf seine Eignung geprüft wurde.

Kreitlow weiter: „Wie auch in dem vorstehenden Fall ist uns für einen schnellen und effizienten Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur die Einbindung der lokalen und gegebenenfalls regionalen Akteure sehr wichtig. [...] Für die Kommunikation mit den Bürgern, gegenbenenfalls auch für die Auswahl und die Zurverfügungstellung von geeigneten Flächen oder Gebäuden ist die besondere lokale Expertise der Kommunen wertvoll.“

So würden die Kommunen frühzeitig in den Prozess eingebunden. Ihnen werde das Vorhaben vorgestellt und die Gelegenheit gegeben, Standorte vorzuschlagen. Würden seitens der Kommune keine Vorschläge gemacht oder seien diese nicht geeignet, kämen die Akquisitionsexperten der Firma selbst zum Einsatz und man starte die Suche nach in Betracht kommenden Liegenschaften und spreche Eigentümer an, deren Grundstücke sich als passend erweisen könnten.

Kreitlow abschließend: „Unser Ziel ist die Akzeptanz bei den Bürgern, für die wir bauen. [...]

Auch wir stehen regelmäßig bei Informationsveranstaltungen und Ratssitzungen Rede und Antwort, wie auch bei dem oben genannten Vorhaben in der letzten öffentlichen Sitzung und sind zuversichtlich, etwaige Bedenken adressieren zu können.“