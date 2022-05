Weitere 13 Kinder feierten Erstkommunion

Bad Mergentheim. „Damals hat sich Jesus bei Zachäus eingeladen, um bei ihm zu Gast zu sein. Heute lädt er uns an seinen Tisch“, so begrüßten die Kinder aus Bad Mergentheim, Neunkirchen und Althausen im Gottesdienst ihre Familien und Gäste in St. Johannes. Über ein halbes Jahr setzten sie sich gemeinsam mit anderen Kindern aus der Seelsorgeeinheit Lamm (Löffelstelzen, Apfelbach, Markelsheim, Bad Mergentheim) mit ihrem Glauben auseinander, um auch hierin zu wachsen und zu reifen. Das Bild zeigt neben Pfarrer Thomas Frey und Gemeindereferentin Anette Roppert-Leimeister die Ministranten Cristiano Generoso, Moritz Hoffmeyer und Gioele Generoso die Erstkommunionkinder: Sina Amann, Pauline Bundschu, Mia Ehrmann, Tamia Frank, Jakob Hellinger, Emmely Herrbach, Louis Hoffmann, Amina Konrad, Matija Kovacevic, Weronika Madej, Jonas Salch, Timo Schmidt und Luca Voigt. Bild: Sabine Querbach

