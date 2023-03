Weiten künstlerischen Bogen gespannt

Bad Mergentheim. Zum Abschluss ihrer Saison 2022/2023 präsentierte die Kleinkunstreihe der Stadt Bad Mergentheim im Kulturforum einen weiteren Glanzpunkt. Erstmalig zu Gast in der Region war der Musikkabarettist, Liedermacher, Sänger, Pianist und Autor William Wahl mit seinem aktuellem Soloprogramm „Nachts sind alle Tasten grau“.

Der in Bochum geborene und in Köln lebende Kulturschaffende absolvierte in Berlin und an seinem heutigen Wohnort ein Musikstudium. Bereits während dieser Zeit gründete er gemeinsam mit seinem ehemaligen Schulkammeraden René Overmann das Kölner À-cappella-Ensemble „basta“, dessen kreativer Kopf und Sänger er seither ist.

Mittlerweile wurde William Wahl mit mehreren renommierten Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2019 mit dem Publikumspreis „Tegtmeiers Erben“ der Stadt Herne, 2020 mit dem „Stuttgarter Besen in Holz“ und erst jüngst im laufenden Jahr mit der „Freiburger Leiter“ der Internationalen Kulturbörse in Freiburg. „Nachts sind alle Tasten grau“ ist das zweite Klavierkabarett-Programm, mit dem er seit 2021 bundesweit auf Kleinkunstbühnen gastiert.

Ihn als reinen Musikkabarettisten zu bezeichnen, würde Wahl jedoch nur unzureichend charakterisieren und gerecht werden, denn im gut besuchten Bad Mergentheimer Kulturforum spannte er beeindruckend gekonnt einen außergewöhnlich weiten künstlerischen Bogen zwischen Kabarett, Komik und Musik. Dabei brillierte der sympathische Multikönner gemäß seiner akademischen Ausbildung speziell virtuos am Klavier und ebenso professionell mit stimmlicher Bandbreite als Sänger – seien es seine heiter-ironischen Liedern, seien es seine ernst-nachdenklichen und manchmal fast melancholisch wirkenden Balladen.

Seine musikalischen Darbietungen wurden garniert mit feinsinnig komödiantischer Eleganz, verbunden mit raffinierten Wortspielen. Inhaltlich durchleuchtete Wahl querbeet allerlei Begebenheiten, Gegebenheiten und Spitzfindigkeiten des Alltags. Nach stimmungsvollem Auftakt mit der Ballade „Ich lebe den Traum“ nahm er zum Beispiel liebevoll-ironisch die Feierfreudigkeit der Kölner aufs Korn („Die Klischees gegenüber dieser Stadt stimmen nicht so ganz, denn es ist noch viel schlimmer“).

„Ich stamme aus einer Zeit der ersten Tamagotchis. Der Umgang damit hat bei mir nicht so recht geklappt, denn ich musste meines einschläfern lassen“, berichtete er augenzwinkernd. „Algorithmen kennen uns besser als wir“, besang er in einem dramatisch klingenden Tango. Älteren Menschen erklärte Wahl Dasein und Bedeutung von Emojis („Denn die sind noch nicht auf Ihren Schreibmaschinen installiert und zu finden“).

Mit einer Hommage würdigte er den „großartigen Künstler“ Udo Jürgens und dessen „für damalige Zeit oft ungewöhnlich progressiven“ Lieder, wobei Wahl den Dauerbrenner „Griechischer Wein“ zeitmodern in „Shisha statt Wein“ abwandelte. „Wer möchte schon am selben Tag wie Hitler Geburtstag haben“, gab er im Latinomusikstil zu bedenken. Dann vielleicht doch eher am selben Tag wie die deutsch-kroatische Popsängerin mit Aliasnamen „Blümchen“? „Ein Lied, das polarisiert, denn nicht jeder mag Blümchen“, stichelte der Kabarettist.

Ebenso bei der À-cappella-Nummer „Innenarchitekt*innen“, indem er sich die Herausforderungen des Genderns vorknöpfte. Zum Mitsingen lud Wahl beim anschließenden Lied „Manuel“ ein. Selbsterklärend für den Titel seines Solo- und Klavierkabarettprogramms bot er als eine Zugabe ohne Licht im Saal und lediglich im matten Schein einer Taschenlampe „Nachts sind alle Tasten grau“. Zum Finale persiflierte der Musiker, Sänger und Kabarettist den populären ABBA-Hitklassiker „Chiquitita“, wobei er die „Schicke Kita“ rühmte.

Eine glatte Note eins mit Stern – so lässt sich das Gastspiel William Wahls im Bad Mergentheimer Kulturforum zusammenfassen. Dass Wahls Konzept und Programm dementsprechend sehr gut beim zahlreichen Publikum ankam, belegte ebenfalls der kräftige Schlussapplaus – ein würdiger Abschluss der Kleinkunstsaison 2022/2023.