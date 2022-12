Weiß geht anders

Weiße Weihnacht ist ein wohl gewachsener Wunschtraum, der real nur den geringsten Teil der Weltbevölkerung betrifft. Vielleicht mag man das so, weil Schnee diese Ruhe und Stille mit sich bringt die man in diesen Tagen genießen möchte.

Die Südhalbkugel der Erde ist ohnehin raus, da ist an Weihnachten Sommer, und auch auf der Nordhalbkugel ist nur ein kleiner Bevölkerungsanteil regelmäßig von Schnee zum Fest betroffen. Bei uns gilt erst recht: Wenn´s an Heiligabend schneit ist es Zufall, es gibt aber keinerlei Regel, die das erwarten lässt.

Gelegentlich Sonne

Immerhin: Es wird ein bisschen ruhiger, auch wenn über die Feiertage gelegentliche Sonnenstrahlen auf saftig grünen Wiesen bei deutlichen Plusgraden eher Frühlingsgefühle aufkommen lassen. Manch einer mags ja vielleicht auch so rum.

An Heiligabend wechseln dichte Wolken und Sonne ab, örtlich gibt es mal noch einen Regenschauer bei 7 Grad in Neubronn, bis 10 in Bad Mergentheim. Am ersten Feiertag gibt es erst Wolken, gebietsweise etwas Regen, nachmittags aber auch etwas Sonne bei 10 Grad in Oberstetten, bis 13 in Lauda. Am zweiten Feiertag regnet es wieder häufiger, nur kurz zeigt sich zwischendurch bei 8 Grad in Adolzhausen, und 11 in Creglingen die Sonne.

Etwas kälter

Die letzte Woche des Jahres wird von Dienstag bis Donnerstag ruhiger und etwas kälter bei 2 bis 7 Grad, aber nur selten gibt es mal einen Regen- oder Schneeschauer. Zum Freitag und zum Jahresende nehmen Tiefs dann mit Wind und Regen wohl wieder Fahrt auf, dafür sieht es nach aktuellen Prognosen nach einem bis zu 14 Grad milden Jahreswechsel aus. Andreas Neumaier