Weisheit der Philosophen

Bad Mergentheim. Der Bad Mergentheimer Philosophenweg präsentiert auf einem zirka drei Kilometer langen Rundweg, Lehren und Gedanken von 20 Philosophen. Er führt von der Fußgängerbrücke zum Kurpark aus, entlang der Tauber, hinauf zum Ketterberg und wieder zurück in den Kurpark. Auf dem am Wegrand aufgestellten Tafeln, finden sich antike, metaphysische, aufklärerische, idealistische, ethische, fernöstliche, indianische, politische und wissenschaftstheoretische Gedanken. Auf einer Führung am Sonntag, 25. September, werden diese erläutert sowie die Philosophen, von denen die Weisheiten stammen, vorgestellt.

