Weingästeführungen nun wöchentlich im Angebot

Bad Mergentheim. Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des Kur- und Tourismusvereins Bad Mergentheim standen turnusmäßige Wahlen auf der Agenda. Als ordentliche Mitglieder wurden neu in den Vorstand gewählt: Oliver Schulz (Haus Alexa) als zweiter Vorsitzender, Hans-Georg Schmitt (Privatzimmervermieter) als Beisitzer und Annette Lakatos (Wein- und Gästeführerin) als zweite Kassenprüferin. Gleichzeitig stand die Verabschiedung des langjährigen Kassenprüfers Wolfgang Markquart an. Der Verein konnte immer auf die ausgewiesene Fachkompetenz zählen und ist ihm zu großem Dank verpflichtet. Die anwesenden Mitglieder begleiteten die Zeremonie mit dankendem Applaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Christina Voit gab in ihrer ersten Versammlung als Vorsitzende einen Rückblick auf das Jahr 2021 und einen Ausblick auf 2022. Um die wichtigsten Punkte zu nennen: Sobald die Coronaverordnung es erlaubt hat, haben die täglichen Gästeführungen und freitags Themenführungen gestartet. Neu hinzugekommen sind ab Juni dienstags die Radtourenbegleitungen nach Rothenburg. Die Rückfahrt erfolgt bequem mit dem Bus. Die Weinwanderungen wurden neu aufgestellt und fanden 14-tägig ab Markelsheim statt.

Sowohl die Radtourenbegleitung als auch die Weinwanderungen verliefen so erfolgreich, dass die Entscheidung im Vorstand zur Weiterführung und Ausbau des Angebotes auf große Zustimmung traf. So werden die Weingästeführungen nun wöchentlich ab 7. April bis Oktober jeden Donnerstag stattfinden und die erste Radtour nach Rothenburg startet am 12. April. Auch wird es wieder einen geschmückten Osterbrunnen, mit dem Deutschordens Spielmannszug die Balkonmusik und einen Jahresausflug geben. Hinzu kommt ab April die gemeinsam mit der Tourist-Information organisierte Ausbildung neuer Gästeführer. Alles in allem sei der Verein gewappnet, die aktuellen touristischen Herausforderungen gemeinsam mit Tourist-Information und Kurverwaltung zu gestalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2